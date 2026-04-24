Danny Koevermans kini aktif sebagai wasit amatir dan berpendapat bahwa wasit layak mendapatkan lebih banyak rasa hormat, demikian disampaikan mantan pemain timnas Belanda tersebut dalam sebuah episode VERSUZ yang bekerja sama dengan Dienst Justitiële Inrichtingen.

Setelah pensiun sebagai pemain, Koevermans memulai kariernya sebagai bek tengah di tim utama klub amatir lokalnya. Seiring bertambahnya usia dan harus bermain di level yang semakin rendah, ia memutuskan beberapa tahun lalu untuk mengganti sepatu bolanya dengan peluit.

“Dulu, saat duduk di bangku cadangan, saya selalu mengomel tentang wasit. Anak-anak saya jadi kesal dan berkata: ‘Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri?’ Lalu saya berpikir: ‘kenapa tidak, sih?’”

Dalam acara tersebut, Koevermans ditanya tentang gaya wasitnya. “Apakah kamu tipe wasit yang cepat meniup peluit atau lebih mirip gaya Bas Nijhuis: membiarkan semuanya berjalan dan biarkan mereka saling hajar?”, tanya tamu undangan Bart D’Hanis.

“Dengan pertanyaan ini, kamu sebenarnya merendahkan Nijhuis. Kamu sudah menempatkannya dalam sorotan yang sangat negatif, padahal dia salah satu wasit terbaik di Belanda.”

“Dia juga sedikit menyesuaikan gaya itu. Musim ini dia benar-benar tampil sangat baik. Dia juga ditugaskan untuk pertandingan Ajax - Feyenoord oleh KNVB, tapi sayangnya dia mengalami cedera serius,” lanjut Koevermans.













“Tapi memang benar. Dia membiarkan banyak hal berlalu begitu saja. Saya ini semacam versi ringan dari Nijhuis,” tutup Koevermans, yang kemudian juga memasukkan Nijhuis ke dalam daftar 5 besar wasit terbaik sepanjang masa di Eredivisie.

Di meja itu juga duduk Ricardo, petugas pemasyarakatan di DJI. Ia mengungkapkan bahwa sesekali ia juga harus bertindak sebagai wasit dalam pekerjaannya: “Saya berusaha menunjukkan sisi lain dari koin kepada narapidana. Saya ingin mereka keluar sebagai manusia yang lebih baik daripada saat mereka masuk. Jika itu berhasil, maka hal itu memberi saya kepuasan yang besar,” katanya.

