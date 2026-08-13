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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

Baru setahun! Rekrutan seharga 55 juta Manchester City kabarnya akan hengkang kilat

Premier League
Transfers
Manchester City
Al Qadsiah
Saudi Pro League
Galatasaray
Nottingham Forest
T. Reijnders

Meski baru pindah ke Manchester City dengan nilai transfer besar pada musim panas lalu, Tijjani Reijnders tampaknya bisa segera pergi lagi.

Seperti yang diklaim antara lain oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano, gelandang tersebut berada di daftar jual satu tahun setelah kepindahannya. Pembelinya tampaknya juga sudah ditemukan.

Klub divisi teratas Arab Saudi, Al Qadsiah, disebut telah mengajukan tawaran senilai 60 juta euro untuk Reijnders. Kesepakatan dengan ManCity kabarnya sudah tercapai. Hanya persetujuan sang pemain Belanda yang masih kurang.

Namun, Reijnders masih menyimpan keraguan apakah langkah ke negara gurun itu pada titik kariernya saat ini merupakan keputusan yang tepat. Pasalnya, pemain berusia 28 tahun itu sedang berada di usia emas pesepakbola. Terlebih, Nottingham Forest dan Galatasaray kabarnya juga telah menyatakan minat mereka. Di sisi lain, Reijnders kemungkinan akan mendapat bayaran yang jauh lebih besar di Arab Saudi dibandingkan jika bertahan di Inggris atau pindah ke Turki.

Manchester City: Apakah Tijjani Reijnders bukan pemain inti di bawah Pep Guardiola?

Pada musim yang baru saja berakhir, Reijnders rutin dimainkan di bawah Pep Guardiola, tetapi tidak termasuk pemain inti yang tak tergantikan. Meski begitu, ia tetap tampil dalam 50 pertandingan dan terlibat langsung dalam 15 gol (tujuh gol, delapan assist). Namun, penggantinya, Enzo Maresca, memiliki sejumlah alternatif di lini tengah sentral dan ofensif, posisi yang menjadi kekuatan terbesar Reijnders.

Selain rekrutan anyar seharga 135 juta euro Elliot Anderson, Matheus Nunes, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Phil Foden, dan Claudio Echeverri juga bisa bermain di posisi-posisi tersebut. Selain itu, masih belum jelas, apakah Rodri, yang sangat diincar FC Barcelona, pada akhirnya akan tetap bertahan di klub. Kesepakatan soal nilai transfer juga masih belum terlihat.

Jika juara dunia dan Eropa asal Spanyol itu benar-benar meninggalkan The Skyblues, juara Premier League 10 kali tersebut juga bisa kembali aktif di bursa transfer. Solusi yang diinginkan disebut adalah Enzo Fernandez, yang sudah dikenal Maresca sejak kebersamaan mereka di FC Chelsea. Namun, The Blues dikabarkan telah menetapkan tenggat kepada para peminat potensial, termasuk ManCity dan Real Madrid. Menurut TheAthletic, klub-klub itu hanya punya waktu sampai Jumat malam untuk menaruh dana setara 140 juta euro demi mendapatkan pemain Argentina tersebut.

Tijjani ReijndersGetty Images


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