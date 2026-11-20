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Vinicius Junior masih menjadi “salah satu pemain terbaik dunia” dan berpeluang bersaing memperebutkan Ballon d’Or 2027, kata mantan penyerang Real Madrid Michael Owen kepada GOAL. Namun, penyerang Brasil itu juga bisa saja dicadangkan Jose Mourinho di Santiago Bernabeu. Bintang Amerika Selatan tersebut baru mencetak satu gol dalam 12 penampilan untuk Real Madrid musim ini.

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Cetak gol untuk Brasil, tetapi tidak untuk Real Madrid

Satu-satunya gol itu tercipta pada 26 Agustus, setelah ia menandatangani kontrak baru yang bernilai besar . Sejak itu, kontribusi gol dari winger cepat yang membanggakan kemampuannya membuat perbedaan di sepertiga akhir lapangan tersebut mengering. Sebagian besar pertahanan lawan mampu meredam ancamannya pada musim 2026/27.

Ia lebih bersinar di level internasional. Pada jeda November, Vini mencetak lima gol dalam dua penampilan bersama Brasil . Ia mencetak dua gol melawan Jepang, lalu membukukan hat-trick saat menghadapi Singapura.

Ketajamannya mungkin telah kembali. Madrid berharap demikian saat bersiap menyambut kembali sosok andalannya ke ibu kota Spanyol. Mereka telah menyaksikan pemain bernomor punggung 7 yang cepat itu menjadi juara Liga Champions dan kandidat Bola Emas .

Apakah Vini masih kandidat Ballon d’Or?

Owen yakin Vinicius bisa kembali bersaing memperebutkan penghargaan tersebut dalam 12 bulan ke depan. Saat ditanya tentang performa pemain berusia 26 tahun itu dan apakah para rival telah menemukan cara meredamnya, mantan penyerang Madrid tersebut, yang mewakili Casino.org, platform yang dirancang untuk membantu pemain Inggris memahami berbagai kasino daring yang beroperasi di Inggris, mengatakan kepada GOAL: “Dia salah satu pemain terbaik dunia, bukan?

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“Kalau bicara tentang siapa yang bisa memenangi Ballon d’Or tahun depan, mungkin hanya ada sekitar setengah lusin pemain yang secara realistis berpeluang menang. Dia salah satunya.

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“Kalau Anda punya pemain elite seperti itu, Anda harus mencari cara agar semuanya berjalan baik, karena pemain seperti dia tidak mudah ditemukan. Dia talenta yang muncul sekali dalam satu generasi.

“Ya, sejauh ini musimnya tidak berjalan baik, tetapi itu bisa berubah. Bukan berarti dia cuma bagus selama satu musim. Dia sudah membuktikan kualitasnya selama bertahun-tahun, bukan? Dia pemain yang benar-benar berkualitas.”

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Bisakah Mourinho mencadangkan Vinicius?

Kemampuan Vinicius tidak diragukan, tetapi ia perlu memberikan kontribusi lebih besar bagi Real bersama pemain seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Ia berada di tim Real Madrid untuk menghasilkan gol dan assist.

Pelatih Madrid, Mourinho, bukan sosok yang akan menerima penurunan standar. Saat ditanya apakah Vini berisiko dicadangkan oleh pelatih asal Portugal yang banyak menuntut itu jika penampilannya di kompetisi domestik dan kontinental tidak membaik, Owen menambahkan: “Tentu saja.

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“Dia [Mourinho] mungkin bukan orang yang ingin Anda ajak berselisih, bukan? Saya yakin dia juga kerap menyukai jenis konfrontasi tertentu. Siapa yang tahu? Klub itu terkadang punya aturan sendiri!”

Jadwal Real Madrid: Mengejar Barcelona

Real akan kembali bertanding pada Sabtu saat menjamu Celta Vigo. Lawan tersebut bukan yang paling sering menjadi sumber gol bagi Vinicius selama bertahun-tahun. Ia mencetak lima gol dalam 15 pertemuan di kompetisi liga dan piala.

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Ia berharap dapat kembali menemukan ketajamannya saat bermain di Bernabeu. Tim asuhan Mourinho membutuhkan inspirasi untuk terus membayangi rival El Clasico, Barcelona, yang unggul tiga poin di puncak klasemen La Liga.