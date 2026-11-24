Bagikan Ikuti GOAL di Google

Al-Nassr asal Arab Saudi menerima pukulan telak di awal laga melawan Al-Sadd asal Qatar di Liga Champions Asia Elite. Penyebabnya adalah winger asal Prancis mereka, Kingsley Coman.

Iklan

Al-Nassr menjamu Al-Sadd pada Selasa ini di Stadion Al-Awwal Park, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dalam laga pekan kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Baru tiga menit pertandingan berjalan, Coman terjatuh setelah berbenturan dengan salah satu pemain Al-Sadd. Ia pun meninggalkan lapangan karena cedera dan digantikan oleh penyerang asal Arab Saudi, Abdullah Al-Hamdan.

Cedera sang winger asal Prancis itu terjadi hanya beberapa menit setelah ia tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Al-Nassr, usai pulih dari cedera serius yang membuatnya absen dalam beberapa waktu terakhir.

Coman mengalami cedera sejak kemenangan 3-1 atas Neftchi asal Uzbekistan pada Oktober lalu, dalam laga pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite.

Iklan Iklan

Cedera serius tersebut membuatnya absen saat Al-Nassr menghadapi Neom, Al-Faisaly, dan Al-Kholood pada pekan ke-10, ke-11, dan ke-12 Liga Roshn Saudi, serta saat melawan Pakhtakor asal Uzbekistan pada pekan keempat fase liga Liga Champions Asia Elite.

Topik Terkait

Pemain berusia 30 tahun itu kembali masuk skuad Al-Nassr pada laga sebelumnya kontra Al-Ahli, Jumat lalu, dalam pertandingan tunda pekan kesembilan Liga Roshn Saudi. Namun, saat itu ia hanya tampil sebagai pemain pengganti dan tidak menjadi starter.

Begitu dimainkan sejak awal dalam laga melawan Al-Sadd, Coman dengan cepat mengalami cedera. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kondisi fisiknya dan sejauh mana kesiapannya untuk kembali bermain.

Iklan

Winger asal Prancis itu baru memainkan sembilan pertandingan bersama Al-Nassr sejak awal musim ini. Selama itu, ia hanya mampu mencetak satu gol tanpa menyumbangkan satu assist pun.

Sebagai catatan, Coman bukan satu-satunya pemain yang kembali ke susunan pemain Al-Nassr dalam laga melawan Al-Sadd. Bintang asal Senegal, Sadio Mané, juga kembali setelah absen sepenuhnya dalam laga klasik sebelumnya kontra Al-Ahli di Liga Roshn Saudi, yang berakhir dengan kekalahan 1-3.

Iklan

Bintang asal Senegal itu absen dalam laga klasik tersebut karena baru saja dikaruniai anak. Namun, ia kembali hari ini dengan status juara Piala Afrika 2025, berdasarkan keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional.

Pada Selasa ini, pengadilan tersebut mengabulkan gugatan timnas Senegal terhadap keputusan Badan Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika, yang menyatakan Senegal kalah di final Piala Afrika 2025 karena mundur dari pertandingan, meski menang 1-0 di lapangan, dan memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada timnas Maroko.

Iklan

Dalam pertimbangan putusannya, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, pengadilan menjelaskan bahwa ketika wasit meniup peluit untuk melanjutkan pertandingan pada menit ke-109, ia telah menilai bahwa syarat untuk menuntaskan laga sudah terpenuhi, setelah kedua tim kembali ke lapangan dan sama-sama menyatakan keinginan untuk melanjutkan permainan.

Atas dasar itu, majelis arbitrase berpendapat bahwa dampak keputusan wasit terbatas pada apa yang terjadi di lapangan, sehingga keputusan tersebut termasuk dalam "prinsip keputusan di lapangan".