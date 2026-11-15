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Neymar, bintang Santos asal Brasil, mengungkap kebenaran soal adanya hubungan antara dirinya dan Virginia Fonseca, mantan kekasih sayap Real Madrid, Vinicius Junior.

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Kasus ini bermula dari sebuah laporan berita yang mengklaim bahwa Virginia dan Neymar berada di sebuah acara khusus yang digelar pada tanggal 6 November ini.

Terlebih lagi, kedua belah pihak tidak melakukan upaya apa pun untuk menyembunyikan kedekatan mereka dari para hadirin; Virginia menarik perhatian dengan tariannya di samping sang pemain, sementara ia duduk di sebuah sofa.

Menurut surat kabar "Abola", perwakilan Neymar dan influencer digital Virginia Fonseca secara terbuka membantah laporan yang menyebut adanya hubungan di antara mereka.

Berbagai laporan dalam beberapa jam terakhir menegaskan bahwa keduanya berada bersama dalam sebuah pesta pribadi di Sao Paulo.

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Setelah terungkapnya dugaan hubungan tersebut melalui artikel Fabia Oliveira di situs Metropoles, perwakilan resmi sang pemain menegaskan bahwa "informasi yang dipublikasikan adalah bohong dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya".

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Pada gilirannya, kantor pers Virginia Fonseca membantah klaim-klaim tersebut melalui sebuah pernyataan, dengan menyebut laporan itu "sepenuhnya bohong" serta mengkritik kenyataan bahwa sekadar spekulasi mengenai kehidupan pribadi sang influencer disajikan sebagai peristiwa nyata.

Neymar turun tangan sendiri

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Beberapa jam kemudian, pemain Santos itu membantah kabar tersebut, di mana ia menggunakan media sosial untuk membantah klaim adanya hubungan dengan Virginia.

Ia berkata: "Biasanya saya tidak melakukan hal semacam ini melalui fitur stories, tapi kali ini mereka sudah melewati batas".

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Ia menambahkan: "Ada sebuah cerita yang beredar yang mengklaim adanya hubungan antara saya dan orang lain, dan saya membantah hal itu! Sungguh menyedihkan hidup di dunia di mana orang-orang lebih peduli pada kehebohan seputar nama-nama daripada peduli pada kenyataan itu sendiri".

Neymar menutup pernyataannya dengan berkata: "Tim saya sudah mengeluarkan pernyataan, tapi saya harus turun tangan sendiri untuk mengakhiri hal ini! Salam untuk semuanya, dan sekarang biarkan saya bermain poker dengan tenang".

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Banyak gejolak dalam kehidupan sang bintang Brasil

Pemain Brasil Vinicius Junior sedang mengalami beberapa gejolak dalam kehidupan pribadinya. Hanya beberapa jam setelah menerima kartu merah langsung dalam kemenangan Real Madrid atas Villarreal (1-0) di Liga Spanyol, winger Brasil itu resmi berpisah dari pasangannya, Virginia Fonseca.

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Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan kepada media Brasil, kantor media sang influencer Brasil, yang diikuti oleh 56 juta orang di Instagram, menegaskan kabar perpisahan tersebut, dengan menjelaskan bahwa "tidak ada perselisihan atau pertengkaran apa pun", melainkan hanya "kesepakatan tersirat untuk mengakhiri hubungan mereka".

Sejak Oktober 2025, Vinicius dan Virginia Fonseca menjadi pusat perbincangan luas di Brasil dan Spanyol, dan hubungan mereka mengalami banyak pasang surut. Setelah perpisahan secara terbuka pada bulan Mei, mereka kembali bersama pada bulan Juli.

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Pesan dari Singapura

Vinicius Junior tidak butuh banyak waktu untuk mengirimkan pesan kuat kepada para pengkritiknya, setelah ia memulihkan ketajaman mencetak golnya dengan kostum timnas Brasil melawan Jepang, dalam laga persahabatan yang mempertemukan kedua tim, Sabtu kemarin, di Stadion Nasional di Singapura.

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Dwigol Vinicius Junior membawa banyak makna bagi sang bintang Brasil, yang tengah menjalani masa-masa sulit bersama Real Madrid, di tengah kritik yang meningkat akibat menurunnya performa ofensifnya dan kemandulannya dalam mencetak gol di beberapa kesempatan.