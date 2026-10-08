Fase jeda internasional yang baru saja berakhir menjadi selingan yang menyegarkan bagi Hiroki Ito. Bek berusia 27 tahun itu tampil dalam keempat pertandingan tim nasional Jepang, bahkan tiga kali turun sebagai starter. Dalam turnamen mini undangan bernama Kirin Cup, ia mencetak gol dalam adu penalti pada semifinal melawan Ekuador. Ia juga bermain penuh saat menang di final berikutnya atas Selandia Baru. Secara keseluruhan, Ito membukukan 288 menit bermain.

Sebagai perbandingan, catatan penampilannya setelah tujuh laga kompetitif bersama Bayern Munich: sepuluh menit, lewat penampilan sebagai pemain pengganti di Liga Champions saat menang 5-0 atas FK Bodö/Glimt, ketika pertandingan sudah lama dipastikan. Di posisi bek kiri, pelatih Vincent Kompany bergantian mempercayai Alphonso Davies yang kembali tampil kuat, rekrutan anyar Nathaniel Brown, atau Josip Stanisic. Di jantung pertahanan, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, dan Min-Jae Kim saling bergantian. Untuk Ito, tampaknya Kompany sudah tidak lagi punya peran.

Selain Sacha Boey, kandidat jual yang bahkan belum dimainkan sama sekali, Ito adalah satu dari hanya dua pemain lapangan senior dalam skuad kecil Bayern yang sejauh ini praktis dikecualikan dari rotasi masif dan berkelanjutan ala Kompany. Sebanyak 18 pemain sudah mendapat setidaknya 166 menit bermain. Serge Gnabry tampaknya akan segera bergabung ke lingkaran terpilih itu. Pemain berusia 31 tahun itu sempat menandai comeback-nya sesaat sebelum jeda internasional dan belakangan juga sudah tampil tiga kali untuk tim DFB.

Bagaimana dua musim pertama Hiroki Ito di Bayern Munich berjalan?

Ito pindah pada 2024 dari VfB Stuttgart ke Bayern Munich dengan biaya transfer yang sudah ditetapkan sebesar 23,5 juta euro. Karena dua patah tulang metatarsal, ia awalnya harus menepi hampir satu setengah tahun lamanya, meski sempat ada jeda singkat. November lalu, ia akhirnya kembali, dan jajaran pimpinan olahraga kompak menyambut comeback-nya sebagai "rekrutan internal".

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Pada sisa musim, Ito juga bermain secara reguler (23 laga kompetitif) dan membuktikan diri sebagai pemain rotasi yang andal. Kadang di kiri dalam lini empat bek, kadang di tengah. Pada fase akhir Bundesliga yang sudah dipastikan, Ito praktis jadi pilihan utama, dengan lima dari enam laga terakhir ia awali sebagai starter. Di final DFB-Pokal melawan Stuttgart, setidaknya ia sempat masuk sebagai pemain pengganti.

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Hiroki Ito bisa meninggalkan Bayern Munich pada musim dingin

Pada musim panas, klub asal Munich itu mendatangkan Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt dengan nilai 50 juta euro sebagai bek kiri baru yang fleksibel, tetapi juga melepas Raphael Guerreiro. Masa depan Ito di Bayern Munich sudah dipertanyakan sejak saat itu meski kontraknya berlaku hingga 2028, namun petinggi Bayern menyampaikan pernyataan yang saling bertentangan.

Direktur olahraga Max Eberl pada akhir Juli menunjukkan keterbukaan terhadap penjualan Ito: "Jika Hiroki punya pemikiran untuk pindah, karena dia sendiri merasa situasinya akan sulit, maka kami akan membahasnya." Awalnya tidak ada tanda-tanda ke arah itu, apalagi ia tampil dalam lima dari enam laga uji coba di pramusim, dan dalam gladi bersih melawan 1. FC Heidenheim ia bahkan menjadi satu-satunya pemain lapangan Bayern yang bermain penuh.

Sesaat sebelum penutupan bursa transfer, Ito kemudian tiba-tiba dikaitkan dengan kepindahan ke Ajax Amsterdam, tetapi transfer itu tidak terwujud. Direktur olahraga Christoph Freund lalu mengatakan kepada Bild: "Tidak pernah menjadi niat besar kami untuk melepas Hiroki. Dia adalah pemain penting yang kini dalam periode lebih panjang juga sudah benar-benar kembali bugar."

Namun saat ini, kata "penting" memang kira-kira sama jauhnya dari posisi Ito di tim Kompany seperti Jepang dari Munich. Situasinya tampaknya hanya bisa berubah jika satu atau beberapa rivalnya absen. Jika tidak, Bayern Munich akan berupaya keras menjual Ito pada musim dingin.