



Sebelas menit itulah waktu bermain Ilkay Gündogan untuk Galatasaray Istanbul pada musim ini yang, harus diakui, masih sangat muda, menjelang laga melawan Kocaelispor pada Minggu (19.00) di Süper Lig. Setelah masuk sebagai pemain pengganti pada pertandingan liga pertama melawan Corum FK (2-2), ia terakhir hanya bermain enam menit saat kalah 1-3 dari Sporting Lisbon.

Setelah itu, kritik keras pun mencuat terhadap mantan kapten tim nasional Jerman tersebut. Seorang pakar mengkritik kurangnya kecepatan sang gelandang, sementara di media sosial para suporter menuntut kepergiannya.

Pihak Galatasaray tentu kemungkinan tidak terlalu memedulikan komentar di media sosial, tetapi kabarnya mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Seperti dilaporkan surat kabar Turki yang kritis terhadap pemerintah dan memiliki jangkauan luas, Sözcu, petinggi juara Turki itu disebut sedang mempertimbangkan untuk melepas trio yang mencakup Gündogan pada musim dingin.

Mengapa Ilkay Gündogan tidak lagi bermain di Galatasaray?

Selain Gündogan, dua nama lain yang masuk adalah mantan pemain Schalke, Kaan Ayhan, yang lahir di Gelsenkirchen, dan Wilfried Singo. Ayhan (31) pada musim ini bahkan baru mencatatkan satu menit bermain dan tidak didaftarkan untuk Liga Champions, sementara bek berusia 25 tahun Singo sejauh ini menjadi yang paling banyak dimainkan di antara trio tersebut, yakni 41 menit.

Jurnalis Ibrahim Seten juga melaporkan di kanal YouTube 343 Digital bahwa trio tersebut berada dalam semacam daftar jual. Ia juga mengungkap tujuan berikutnya yang diduga untuk Gündogan. Menurut laporan itu, mantan bintang Manchester City dan Barcelona itu tertarik pindah ke MLS atau ke Arab Saudi.

Gündogan bergabung dengan klub favoritnya, Galatasaray, pada musim gugur 2025. Pada musim lalu ia masih tampil 38 kali di semua kompetisi (2 gol, 5 assist), tetapi pada musim ini ia nyaris tidak memainkan peran apa pun. Alasannya disebut murni taktis/olahraga, setidaknya tidak ada yang diketahui soal perselisihan atau hal serupa dengan pelatih Okan Buruk.



