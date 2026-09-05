Keputusan wasit untuk tidak mengulang tendangan penalti yang gagal dieksekusi Kylian Mbappe menghadapi Real Betis pada menit ke-94 memicu kontroversi luas, karena adanya keraguan seputar masuknya bek tim Andalusia itu, Marc Bartra, ke dalam kotak penalti sebelum tendangan dilakukan.

Real Madrid menelan kekalahan pertama mereka di La Liga musim ini setelah tumbang di kandang tuan rumah Real Betis dengan skor 0-1 pada Jumat malam kemarin dalam pekan keempat.

Wasit Jose Maria Sanchez Martinez meninjau situasi tersebut, bekerja sama dengan asisten wasit video, dan nyaris mengulang tendangan itu, tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan permainan.

Menurut penjelasan komite wasit Spanyol dan aturan Asosiasi Sepak Bola Internasional "IFAB" yang diberlakukan untuk musim 2026-2027, keputusan tersebut telah sesuai dengan bunyi aturan.

Apa itu pelanggaran maju lebih awal?

Pelanggaran maju lebih awal, yang dikenal dengan istilah "Encroachment", terjadi ketika seorang pemain, selain eksekutor tendangan penalti dan penjaga gawang, masuk ke dalam kotak penalti atau busur penaltinya sebelum tendangan dilakukan, atau maju melewati bola.

Namun, sekadar majunya pemain ke dalam kotak penalti tidak serta-merta berarti pelanggaran dihitung, karena hal itu mensyaratkan bahwa ia telah memengaruhi secara langsung pelaksanaan tendangan atau ikut serta kemudian dalam kelanjutan permainan.

Jika pemain yang maju itu adalah seorang bek, pelanggaran dihitung apabila kemajuannya jelas memengaruhi eksekutor tendangan, atau memainkan bola atau berebut bola setelah bola memantul, sehingga mencegah terciptanya gol, upaya tembakan, atau peluang.

Adapun jika pemain penyerang yang maju lebih awal, pelanggaran dihitung ketika posisinya jelas memengaruhi penjaga gawang, atau ia ikut serta dalam permainan setelah bola memantul lalu mencetak gol, mencoba mencetak gol, atau menciptakan peluang mencetak gol.

Bagaimana menentukan masuknya pemain ke dalam kotak penalti?

Aturan menyatakan bahwa penilaian atas keberadaan pemain di dalam kotak penalti pada saat tendangan dilakukan bergantung pada posisi kedua kakinya, atau bagian tubuh mana pun yang menyentuh tanah, pada saat bola ditendang.

Pelanggaran dihitung apabila salah satu atau kedua kaki berada di dalam kotak penalti atau di atas garis yang menjadi batasnya, termasuk busur kotak penalti.

Sebaliknya, bagian tubuh yang berada di udara tidak diperhitungkan, begitu pula proyeksi vertikalnya ke atas lapangan, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika seluruh tubuh terpisah dari tanah.

Aturan yang diberlakukan untuk musim 2026-2027 menyatakan bahwa "proyeksi vertikal di udara hanya diterapkan ketika seluruh tubuh tidak menyentuh tanah".

Dengan demikian, keberadaan salah satu kaki Bartra yang menyentuh tanah di luar kotak penalti pada saat Mbappe mengeksekusi tendangan penalti menjadi faktor penentu tidak dianggapnya posisi bek Real Betis itu sebagai pelanggaran yang mengharuskan pengulangan tendangan, sesuai dengan penafsiran yang tercantum dalam aturan permainan.

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