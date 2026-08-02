Josep Maria Bartomeu, mantan presiden Barcelona, memuji pemain Mesir Hamza Abdel Karim, penyerang tim Catalan tersebut, dengan menegaskan bahwa pemain muda itu merupakan salah satu elemen terpenting yang diandalkan klub di masa depan.

Hamza Abdel Karim mencetak dua gol dalam penampilannya bersama Barcelona pada laga persahabatan melawan Birmingham City, yang berlangsung pada Jumat lalu, sebelum tim Catalan itu kalah lewat adu penalti.

Bartomeu berkata, dalam pernyataannya melalui saluran "On Sport Max": "Hamza Abdel Karim memiliki bakat besar, dan ia adalah pemain penting bagi klub di masa depan. Ia juga memiliki mentalitas istimewa yang membantunya berkembang dan menampilkan yang terbaik dari dirinya pada periode mendatang."

Mengenai kemungkinan Barcelona merekrut Mohamed Salah selama masa kepemimpinannya di klub, Bartomeu menjelaskan bahwa bintang Mesir itu termasuk dalam daftar pemain terbaik dunia, namun ia menyebutkan sulitnya menuntaskan transfer tersebut mengingat keberadaan trio serang yang terdiri dari Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez.

Mantan presiden Barcelona itu berkata: "Ketika saya menjadi presiden Barcelona, klub harus berupaya merekrut pemain-pemain terbaik dunia, dan Mohamed Salah adalah pemain legendaris, ia menampilkan level yang luar biasa bersama Liverpool dan mencatat banyak rekor."

Ia menambahkan: "Mohamed Salah adalah pemain yang berbeda dan berkelas tinggi, dan ia mampu menciptakan sekolah tersendiri di dalam Liverpool, namun sulit untuk merekrutnya pada periode itu karena keberadaan Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez."

Pujian Bartomeu kepada Hamza Abdel Karim datang di tengah awal yang mencolok dari pemain Mesir itu bersama Barcelona, di mana ia terus mendapatkan kesempatannya untuk membuktikan kemampuannya, di tengah harapan bahwa ia akan menjadi salah satu elemen utama dalam masa depan tim Catalan tersebut.

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