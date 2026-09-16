Bartina Koeman, istri mantan pelatih tim nasional Ronald Koeman, meninggal dunia pada usia 65 tahun. Kabar itu diumumkan Koeman pada Rabu melalui Instagram. Bartina Koeman mengidap bentuk kronis kanker payudara.

"Dengan kesedihan yang mendalam, tetapi juga dengan kebanggaan dan cinta yang besar, kami mengucapkan selamat tinggal kepada istri saya yang luar biasa, mama dan oma kami yang paling tercinta," tulis Koeman di Instagram.

Bartina Koeman mengidap bentuk kronis kanker payudara. Pada 2010 dia pertama kali didiagnosis kanker. Pada 2018, penyakit itu kembali terdeteksi. Lima tahun kemudian, kanker itu kembali ada, kali ini dalam bentuk kronis.

Pada 2025 dia berbicara secara terbuka tentang penyakitnya dalam RTL Boulevard. "Saya kadang mengalami masa-masa buruk. Tapi saya hanyalah perempuan Groningen yang sangat kuat, jadi saya terus berjalan," ujarnya saat itu. "Saya punya anak-anak yang luar biasa, cucu-cucu yang luar biasa, suami yang baik."

Koeman berhenti sebagai pelatih tim nasional Belanda setelah Piala Dunia terakhir. Belanda tersingkir oleh Maroko di babak 16 besar dalam turnamen tersebut. Terlepas dari proses penyakit yang dialaminya sendiri, Bartina tetap mendukung suaminya selama masa jabatannya sebagai pelatih tim nasional.

"Istri saya Bartina, meski melalui proses penyakitnya sendiri, mendukung dan menyemangati saya setiap hari untuk menuntaskan pekerjaan saya sebagai pelatih tim nasional. Itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa," tulis Koeman dalam sebuah pernyataan.

"Saya lebih berterima kasih kepadanya untuk itu daripada yang akan pernah bisa saya ungkapkan dengan kata-kata."