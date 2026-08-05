Sebuah laporan media mengungkap bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, Gianni Infantino, menawarkan kepada Maroko hak menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030, dengan imbalan satu jasa, di tengah krisis yang kian memuncak dan mengancam masa depannya di puncak "FIFA".

Menurut apa yang dilaporkan surat kabar Inggris The Times , Infantino, yang saat ini berada di Maroko, menjanjikan pemberian hak kepada kerajaan itu untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 di Stadion Hassan II yang baru di kota Casablanca, dengan syarat mengumumkan dukungannya kepada dirinya secara terbuka di hadapan tekanan yang kian meningkat yang menuntut pengunduran dirinya.

Maroko akan menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal, sementara 3 pertandingan pembuka digelar di Amerika Selatan, sebagai perayaan 100 tahun edisi pertama turnamen tersebut.

Maroko berupaya menggelar pertandingan final di Stadion Hassan II, yang berkapasitas 115 ribu penonton, dan diperkirakan akan menjadi stadion sepak bola terbesar di dunia setelah pembangunannya rampung, sementara Stadion Santiago Bernabeu dianggap sebagai pesaing paling menonjol untuk menjadi tuan rumah final.

Laporan itu menyebutkan bahwa Infantino merasa khawatir akan menurunnya tingkat dukungan yang ia terima dari sebagian sekutunya, termasuk Arab Saudi, yang akan menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2034, di saat penentangan Eropa terhadap Presiden "FIFA" itu kian meningkat setelah kegagalan proyeknya terkait penjualan sebagian saham hak komersial turnamen-turnamen Federasi Internasional kepada para investor dari sektor swasta.

Pangeran Ali bin Al-Hussein, Presiden Federasi Yordania, pada Selasa kemarin menuduh Infantino melakukan pemerasan, dengan menekan Federasi Yordania agar mendukung kampanyenya untuk kembali terpilih sebagai Presiden FIFA.

Dalam konteks terkait, bintang Portugal masa lalu, Luis Figo, bergabung dengan daftar para pengkritik Infantino, dengan menuntut pengunduran dirinya secara langsung dari kursi kepresidenan "FIFA".

Figo menggambarkan tindakan-tindakan Presiden Federasi Internasional itu sebagai "yang paling hina, paling penuh tipu daya, dan paling egois" yang pernah ia saksikan di dunia sepak bola, seraya menambahkan bahwa Infantino "telah mencoreng jabatan yang ia janjikan untuk dikembangkan, berdusta, menipu, dan berusaha melayani kepentingan pribadinya alih-alih melayani olahraga ini", sembari menegaskan bahwa saatnya telah tiba untuk menyelamatkan sepak bola melalui pengunduran dirinya.

Perkembangan-perkembangan ini juga muncul setelah pengumuman Arsene Wenger, Direktur Pengembangan Sepak Bola Global di "FIFA", tentang ketidakikutsertaannya dalam proyek penjualan hak komersial, seraya menegaskan bahwa ia mengetahuinya melalui media, dan bahwa keputusan penarikannya bersifat "penting dan tidak dapat diperdebatkan".

Wenger menambahkan bahwa ia meyakini perlunya keberadaan "FIFA" yang independen yang bekerja dengan transparansi dan integritas serta melayani sepak bola global, dalam sebuah sikap yang dianggap sebagai upaya nyata untuk menjauhkan dirinya dari krisis yang tengah dialami Federasi Internasional pada periode saat ini.