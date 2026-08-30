Bart Verbruggen dan Mats Wieffer memulai laga tandang melawan Chelsea dengan sangat sial. Pada menit kelima, momen konyol antara dua pemain internasional Belanda itu langsung berujung pada gol pembuka cepat dari klub London tersebut. Kini The Seagulls sudah tertinggal 2-0.

Chelsea memulai dengan agresif dan mendapatkan sepak pojok lewat serangan berbahaya dari sisi kanan. Dari situ, João Pedro menanduk bola ke paha Wieffer, yang kemudian ingin menyundul bola tersebut untuk membuangnya.

Namun gelandang tengah itu tidak berhasil, karena Verbruggen datang sedikit lebih cepat dan menepis bola di depan wajahnya. Setelah itu, Verbruggen tak bisa lagi menjangkau bola karena Wieffer menghalangi. Roméo Lavia memanfaatkan bola muntah dengan menyonteknya masuk: 1-0.

Brighton sempat kehilangan arah dan bahkan sudah tertinggal dua gol sebelum seperempat jam berjalan. Jorrel Hato melempar bola ke kepala Pedro, yang kemudian mengirim umpan terobosan kepada Morgan Rogers. Umpan silangnya disambar masuk oleh Pedro Neto, dan kali ini Verbruggen tak berdaya: 2-0.



