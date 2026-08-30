Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
ChelseaGetty
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Bart Verbruggen dan Mats Wieffer membuat Brighton menjalani start yang mengerikan saat bertandang ke markas Chelsea

Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Chelsea
Brighton & Hove Albion
Premier League

Bart Verbruggen dan Mats Wieffer memulai laga tandang melawan Chelsea dengan sangat sial. Pada menit kelima, momen konyol antara dua pemain internasional Belanda itu langsung berujung pada gol pembuka cepat dari klub London tersebut. Kini The Seagulls sudah tertinggal 2-0.

Chelsea memulai dengan agresif dan mendapatkan sepak pojok lewat serangan berbahaya dari sisi kanan. Dari situ, João Pedro menanduk bola ke paha Wieffer, yang kemudian ingin menyundul bola tersebut untuk membuangnya.

Namun gelandang tengah itu tidak berhasil, karena Verbruggen datang sedikit lebih cepat dan menepis bola di depan wajahnya. Setelah itu, Verbruggen tak bisa lagi menjangkau bola karena Wieffer menghalangi. Roméo Lavia memanfaatkan bola muntah dengan menyonteknya masuk: 1-0.

Brighton sempat kehilangan arah dan bahkan sudah tertinggal dua gol sebelum seperempat jam berjalan. Jorrel Hato melempar bola ke kepala Pedro, yang kemudian mengirim umpan terobosan kepada Morgan Rogers. Umpan silangnya disambar masuk oleh Pedro Neto, dan kali ini Verbruggen tak berdaya: 2-0.


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google