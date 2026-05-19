Bart van Rooij terbuka untuk pindah ke PSV dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh bek kanan FC Twente berusia 24 tahun tersebut dalam wawancara dengan Voetbal International.

PSV, yang diketahui telah mengincar Mats Rots dan Ruud Nijstad, kemungkinan besar harus mencari pengganti untuk Sergiño Dest.

Van Rooij ditanya oleh jurnalis Geert-Jan Jakobs mengenai lowongan tersebut dan tidak menolak. “Itu tentu saja menjadi opsi bagi saya.”

“Saya terbuka untuk bermain di luar negeri, di liga lain. Namun, bermain di klub juara Belanda dan mendapatkan pengalaman di Liga Champions juga sangat menarik. Hanya saja, hal itu belum menjadi prioritas saat ini,” kata Van Rooij dengan jujur. “Tapi PSV boleh menghubungi saya.”

Van Rooij memiliki kontrak di Twente yang berlaku hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 9 juta euro.

Twente merekrut Van Rooij pada 2024 dari NEC Nijmegen dengan biaya hanya 900.000 euro. Catatannya tampaknya akan berakhir pada 82 pertandingan resmi bersama Tukkers.

Van Rooij sudah cukup berpengalaman untuk usianya. Saat masih membela NEC, ia telah memainkan tak kurang dari 170 pertandingan resmi di usia muda.