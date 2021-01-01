Barcelona v Sevilla

Barcelona Vs Sevilla: Live Streaming & TV, Prediksi, Jalannya Pertandingan, Susunan Pemain Dan Kabar Terkini

Aditya Wahyu Pratama
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Messi, Barcelona, y el árbitro Hernández Hernández
Getty
Barcelona mengejar defisit dua gol di leg pertama, tetapi Blaugrana baru saja menang atas Sevilla dengan skor serupa di liga domestik

Susunan Pemain

Barcelona XI: Marc-Andre ter Stegen; Oscar Mingueza, Clement Lenglet, Gerard Pique; Sergio Busquets; Sergino Dest, Frenkie de Jong, Pedri, Jordi Alba; Ousmane Dembele, Lionel Messi.

Sevilla XI: Tomas Vaclik; Aleix Vidal, Jules Kounde, Diego Carlos, Marcos Acuna; Joan Jordan, Fernando, Oliver Torres; Suso, Luuk de Jong, Youssef En-Nesyri.

Ringkasan

Jalannya Pertandingan

6' - Usaha Dembele masih melebar dari sisi gawang Vaclik.

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