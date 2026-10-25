Bagikan Ikuti GOAL di Google

El Clasico pertama Jose Mourinho pada era barunya di Real Madrid berakhir dengan kemenangan 2-1 di Spotify Camp Nou. Dua gol Kylian Mbappe membuat Barcelona menelan kekalahan pertama mereka di La Liga musim ini. Kemenangan kelima secara beruntun mengangkat Madrid ke posisi ketiga, terpaut tiga poin dari tim asuhan Hansi Flick dan satu poin dari Atletico Madrid. Hasil itu diraih lewat rencana yang jelas: membiarkan lawan menguasai bola, meredam tekanan, lalu menyerang lewat transisi.

Iklan

Perbedaan pendekatan kedua tim terlihat jelas. Barcelona menguasai 62% bola, mencatatkan 644 operan berbanding 385 milik Madrid, dan melepaskan 17 tembakan berbanding sembilan. Namun, Madrid menciptakan peluang yang lebih baik, dengan angka gol yang diharapkan (xG) sebesar 1,98 berbanding 1,26, serta melancarkan lima serangan balik berbanding dua milik Barcelona.

Pengaturan taktik Barcelona

Flick menerapkan formasi 4-2-3-1 yang bertumpu pada penguasaan bola dalam waktu lama dan garis pertahanan tinggi. Rodri dan Pedri mengendalikan permainan dari lini tengah bagian belakang, Fermin Lopez menjadi starter di posisi nomor 10 menggantikan Dani Olmo yang cedera, sementara Raphinha memimpin lini depan, dengan Lamine Yamal dan Anthony Gordon memberi kelebaran permainan di kedua sayap.

Rencana itu membuat Madrid tertekan dalam waktu lama, dan Gordon khususnya kerap merepotkan Andriy Lunin dari sisi kiri. Namun, Barcelona harus membayar harga di lini tengah. Operan-operan ceroboh Pedri memberi Arda Guler dua peluang menembak pada awal laga dan kemudian membuat Yan Diomande lolos sesaat sebelum jeda. Madrid berbahaya setiap kali melancarkan serangan balik.

Gol Barcelona akhirnya lahir dari bola mati. Pada menit ke-61, sepak pojok pendek mengarah kepada Pedri. Gerak tipu dan operan tersamarnya memberi Raphinha kesempatan melepaskan tembakan melewati Lunin ke sisi jauh gawang untuk mencetak gol ke-13-nya di liga musim ini.

Iklan Iklan

Pengaturan taktik Real Madrid

Di atas kertas, Mourinho juga memakai formasi 4-2-3-1, tetapi meminta timnya bertahan dalam blok menengah hingga rendah. Aurelien Tchouameni dan Bernardo Silva menjadi dua gelandang bertahan, Federico Valverde bermain sebagai bek kanan untuk membantu meredam Gordon, sementara Marc Cucurella ditugaskan membayangi Yamal di sisi lainnya.

Topik Terkait

Rencana permainan itu harus mengatasi dua ketidakhadiran penting. Thibaut Courtois mundur menjelang laga karena flu, Vinicius Junior menjalani skorsing, dan Diomande menjadi starter di sisi kiri sebagai penggantinya. Diomande menjadi andalan Madrid yang paling berbahaya untuk melancarkan serangan, sementara Lunin, yang menggantikan Courtois di bawah mistar, melakukan lima penyelamatan untuk menjaga blok pertahanan rendah mereka tetap solid.

Gol pembuka pada menit ke-41, yang tercipta saat Barcelona lebih mendominasi permainan, merangkum pendekatan Madrid. Bernardo mendapat waktu untuk mengirim bola kepada Diomande di sisi kiri, Barcelona gagal mengerahkan dua pemain untuk menjaganya, dan umpan mendatarnya disapu Gerard Martin tepat mengenai Mbappe sebelum melewati Joan Garcia. Gol itu tercipta dengan keberuntungan dan menyumbang 0,50 dari xG Madrid, tetapi berasal dari jenis serangan transisi yang mereka incar sepanjang malam.

Iklan

Duel taktik

Duel individu yang paling menentukan terjadi di sisi kanan Barcelona, tempat Cucurella berupaya mengganggu ritme Yamal lewat penjagaan ketat dan serangkaian pelanggaran. Ia baru menerima kartu kuning pada masa tambahan waktu. Yamal masih menemukan ruang, tetapi menyia-nyiakan momen terbesarnya ketika tembakannya melenceng meski hanya tinggal berhadapan dengan Lunin, tak lama setelah gol pembuka.

Di lini tengah, Barcelona unggul dalam banyaknya penguasaan bola, tetapi Madrid lebih berhasil memanfaatkan pergantian penguasaan bola. Umpan-umpan Valverde yang memindahkan arah serangan ke kiri membantu tim tamu keluar dari tekanan, sementara Bellingham berulang kali mengubah situasi bertahan menjadi serangan lewat giringan bola dan tekelnya. Barcelona mengendalikan tempo, tetapi tidak mampu menghentikan Madrid yang menyerang dengan banyak pemain.

Iklan

Penyesuaian selama pertandingan

Pergantian pertama terpaksa dilakukan. Bek kanan Xavi Espart tertatih-tatih meninggalkan lapangan pada menit ke-30 setelah mendapat tekel dari Tchouameni pada awal laga. Masuknya Alejandro Balde di bek kiri membuat Joao Cancelo bergeser ke kanan, tempat ia menghadapi Diomande sepanjang sisa pertandingan.

Perubahan penting terjadi setelah gol penyeimbang. Pada menit ke-62, Mourinho mengganti Valverde, yang sudah bermain dengan cedera ringan sejak babak pertama, dengan Denzel Dumfries yang lebih terbiasa bermain sebagai bek kanan. Tanpa distribusi bola Valverde, Madrid kehilangan jalur untuk melancarkan serangan, dan Barcelona menikmati periode terbaiknya. Lunin melakukan penyelamatan dari jarak dekat atas sundulan Martin, tembakan melengkung Yamal melebar, dan tembakan Frenkie de Jong, yang masuk menggantikan Fermin pada menit ke-74, diblok.

Iklan

Flick kemudian memasukkan Karim Adeyemi menggantikan Gordon pada menit ke-85 dan Gabriel Jesus menggantikan Raphinha semenit kemudian demi mencari gol kemenangan. Namun, pergantian terakhir Mourinho justru menentukan pertandingan. Eduardo Camavinga, yang masuk menggantikan Bernardo yang mulai kelelahan pada menit ke-80, hanya membutuhkan satu momen. Baru sekitar semenit setelah Jesus masuk, ia kehilangan bola. Aksi individu Bellingham dan kerja sama Guler membuat Camavinga lepas, lalu pemain asal Prancis itu menerobos ke kotak penalti, melepaskan diri dari Pau Cubarsi, dan mengirim umpan mendatar untuk dituntaskan Mbappe ke gawang yang tak terkawal pada menit ke-87.

Kesimpulan

Kemenangan Real Madrid merupakan keberhasilan efisiensi atas kuantitas. Barcelona unggul dalam penguasaan bola, wilayah permainan, dan jumlah tembakan, tetapi pendekatan berisiko tinggi mereka dihukum lewat serangan transisi Madrid, penyelamatan Lunin, dan penyelesaian akhir Mbappe. Dalam El Clasico pertamanya sejak kembali ke kursi pelatih, pragmatisme Mourinho membawa kemenangan. Pertandingan ini ditentukan bukan oleh siapa yang paling banyak menguasai bola, melainkan oleh siapa yang tahu persis apa yang harus dilakukan dalam detik-detik setelah merebutnya kembali.



