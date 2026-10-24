Barcelona vs Real Madrid: Laga klasik, malam ketika Lionel Messi membungkam Bernabeu dan merebut takhtanya

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kenang kembali El Clasico 2017 yang mendebarkan, ketika Lionel Messi mencetak golnya yang ke-500 untuk Barcelona pada detik-detik terakhir. Malam penuh drama, hidung berdarah, dan selebrasi ikonis yang mendefinisikan satu generasi.

Iklan

Ada malam-malam di ibu kota Spanyol ketika udara terasa berat oleh lebih dari sekadar aroma melati yang mekar pada petang hari dan cerutu mahal. Malam 23 April 2017 adalah salah satunya. Santiago Bernabeu menjelma benteng putih berkilau, berdenyut oleh ketegangan yang hanya bisa dihadirkan El Clasico penentu gelar. Real Madrid kian dekat dengan gelar liga pertama dalam lima tahun, sementara Barcelona, raksasa yang terluka, berusaha mati-matian agar tidak tertinggal dari rival abadinya. Yang terjadi kemudian adalah drama tiga babak berisi kekerasan, kepiawaian, dan keheningan di akhir yang terus membekas.

Pertarungan berdarah yang diwarnai kecemerlangan

Getty Images

Sejak peluit pertama, intensitas pertandingan terasa menyesakkan. Inilah masa ketika rivalitas mencapai puncaknya, saat setiap tekel seolah memikul beban seratus tahun persinggungan politik dan olahraga. Casemiro, pemain Madrid yang dikenal tangguh dalam duel fisik, menjadi orang pertama yang menorehkan luka dalam lebih dari satu arti. Ia membuka skor pada menit ke-28 setelah tembakan Sergio Ramos membentur tiang. Bernabeu bergemuruh, menciptakan riuh yang seakan siap menelan Barcelona bulat-bulat. Namun, Barcelona memiliki seorang genius bertubuh mungil yang justru tampak semakin hidup di tengah permusuhan. Bahkan setelah sikutan Marcelo yang mengenainya membuat mulutnya berdarah, Lionel Messi menolak tersisih dari pusat permainan.

Gol penyama kedudukan Messi, hanya lima menit setelah gol pembuka Casemiro, merupakan mahakarya dalam membaca ruang. Ia bergerak menembus lini tengah Madrid seolah tak terlihat, menerima umpan Ivan Rakitic, lalu melewati Dani Carvajal sebelum menempatkan bola ke gawang. Dengan kain kasa terselip di bibirnya untuk menghentikan pendarahan, Messi tampak lebih seperti petinju daripada pesepakbola. Pertandingan tetap berada dalam keseimbangan yang rapuh, dengan serangan silih berganti yang menguji kemampuan Keylor Navas, penerus Iker Casillas, serta Marc-Andre ter Stegen di ujung lapangan lainnya.

Drama pada menit-menit terakhir

Getty Images

Babak kedua berubah menjadi kekacauan memukau yang menjadi ciri pertemuan kedua tim ini. Rakitic tampaknya telah memastikan kemenangan tim tamu pada menit ke-73 lewat tembakan keras kaki kiri dari tepi kotak penalti. Tak lama kemudian, frustrasi Madrid memuncak ketika Ramos langsung diganjar kartu merah akibat tekel meluncur dengan dua kaki terhadap Messi. Bermain dengan sepuluh orang dan tertinggal, Real Madrid tampak sudah kalah. Namun, Bernabeu punya kebiasaan menghadirkan keajaiban di tengah situasi suram. Pada menit ke-85, pemain pengganti James Rodriguez menyambut umpan silang Marcelo di tiang dekat dan mengarahkan bola ke gawang, membuat pendukung tuan rumah bersorak penuh kegembiraan.

Iklan Iklan

Saat kedudukan 2-2 dan pertandingan memasuki menit ke-92, kedua tim tampaknya akan berbagi poin. Hasil imbang praktis akan menyerahkan gelar kepada pasukan Zinedine Zidane. Namun, Barcelona masih punya satu serangan terakhir. Sergi Roberto, pahlawan dalam “Remontada” melawan PSG belum lama sebelumnya, melesat dari wilayah pertahanannya sendiri. Ia membawa bola melewati garis tengah sementara para pemain Madrid bergegas mengejarnya. Bola kemudian berpindah ke Andre Gomes, lalu Jordi Alba, yang mengirim umpan tarik dengan presisi ke tepi kotak penalti.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Jersei, keheningan, dan gol ke-500

Di sanalah Messi berada. Ia datang dengan ketepatan waktu seolah bisa mengendalikan detik-detik pertandingan. Ia tidak menghantam bola sekuat tenaga, melainkan mengarahkannya lewat tembakan rendah yang meluncur ke pojok bawah gawang. Itulah tendangan terakhir dalam pertandingan. Itulah gol ke-500 Messi untuk FC Barcelona. Namun, selebrasinya yang mengukir laga ini sebagai salah satu pertandingan terbesar. Messi, yang biasanya kalem, melepas jersei Barcelona lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan para Madridista yang murka. Itu adalah pernyataan menantang di kandang rival terbesarnya.

Getty Images

Gambar Messi berdiri tanpa bergerak, memperlihatkan nama dan nomor punggungnya kepada seisi Bernabeu yang terpaku, menjadi foto paling ikonis pada dekade itu. Para pemain Real Madrid terjatuh ke lapangan, tak percaya keunggulan mereka dalam perburuan gelar tiba-tiba menjadi rapuh. Meski Madrid akhirnya bangkit dan menjuarai liga dengan selisih tiga poin, malam itu menjadi milik pria berbibir berdarah dan bersepatu emas. Itu menjadi pengingat bahwa dalam El Clasico, logika kerap berada di bawah kehendak seorang genius.

Iklan

Bagi kami yang menyaksikan dari tribun pers, bisa menjadi saksi adalah sebuah kehormatan. El Clasico sering kali diliputi puja-puji berlebihan, tetapi pada malam di bulan April itu, kenyataan melampaui segala cerita tentangnya. Pertandingan itu memiliki segalanya: kartu merah untuk Ramos, dua gol dari Messi, dan alur drama yang melampaui kisah-kisah Hollywood. Kita mungkin akan melihat gol yang tercipta lebih cepat atau pertandingan dengan skor lebih tinggi, tetapi jarang ada momen sedramatis malam ketika Raja Catalunya mengangkat jerseinya tinggi-tinggi di Madrid.