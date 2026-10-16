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FC Barcelona v Real Betis Balompie - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Barcelona vs Real Betis: Flick Menghadapi Fakta Mencolok dan Pellegrini Membawa Catatan Berat

H. Flick
M. Pellegrini
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
Jerman
Cile
Spanyol

Statistik membuat kedua pelatih cemas sebelum laga LaLiga

Meski Barcelona memiliki kekuatan serang yang mengesankan di bawah kendali Hansi Flick, laga melawan Real Betis menghadirkan angka yang menarik bagi pelatih asal Jerman tersebut, setelah catatan pertemuan kedua tim di Liga Spanyol mengungkap salah satu laga yang paling sulit baginya untuk meraih kemenangan, sehingga pertandingan besok, Sabtu, menjadi ujian yang berbeda bagi juru taktik klub Katalan itu.

Menurut jaringan statistik "Opta", Real Betis merupakan salah satu tim yang tidak mampu ditaklukkan Flick secara dominan di LaLiga, karena catatannya melawan tim tersebut setara dengan angkanya melawan tiga lawan lainnya, sementara Manuel Pellegrini, pelatih klub Andalusia itu, memasuki laga ini dengan catatan negatif yang mencolok melawan Barcelona.

Flick telah menjalani 4 pertandingan melawan Real Betis di Liga Spanyol, dengan hasil dua kemenangan dan dua hasil seri, tanpa pernah menelan kekalahan, sehingga persentase kemenangannya melawan tim tersebut hanya mencapai 50%, dan itu merupakan rasio kemenangan terendah pelatih Jerman itu melawan tim mana pun di LaLiga sejak menangani Barca.

Rasio ini setara dengan catatannya melawan Real Sociedad, Leganes, dan Las Palmas, berdasarkan data "Opta".

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17 Okt 2026

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Sebaliknya, Pellegrini memiliki catatan yang jauh lebih berat melawan Barcelona, setelah kalah 21 kali dari total 30 pertemuan dengan klub Katalan tersebut di Liga Spanyol, berbanding lima kemenangan dan empat hasil seri.

"Opta" menyebutkan bahwa Pellegrini setara dengan para pelatih yang paling sering menelan kekalahan dari satu lawan dalam sejarah kompetisi tersebut; Jose Luis Mendilibar juga kalah 21 kali melawan Barcelona, sementara Joaquin Caparros mengalami jumlah kekalahan yang sama melawan Real Madrid.


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