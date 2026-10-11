Barcelona vs Getafe: Papan taktik, garis pertahanan tinggi Flick tanpa ampun membongkar blok pertahanan rendah Bordalas

Barcelona asuhan Hansi Flick memasuki laga ini dengan misi jelas: memanfaatkan ruang di antara sisi lapangan dan area tengah serta mempertahankan garis pertahanan tinggi yang menekan untuk meredam permainan langsung Getafe. Dengan menerapkan formasi 4-2-3-1 yang cair, Flick berupaya mengisolasi bek sayap Getafe dan menciptakan keunggulan jumlah pemain di area tengah. Tujuannya adalah memaksa Getafe kehilangan bola di sepertiga akhir lapangan. Strategi itu hampir langsung membuahkan hasil lewat awal pertandingan berintensitas tinggi yang membuat tim tamu kewalahan.

Sebaliknya, Pepe Bordalas tetap berpegang pada pendekatan pragmatisnya dengan mula-mula menata Getafe dalam formasi 5-4-1 yang disiplin. Tujuan taktis utamanya adalah menutup ruang antarlini bagi Barcelona dan menyulitkan tuan rumah melalui duel fisik serta blok pertahanan rendah yang rapat. Namun, rencana untuk melancarkan serangan balik melalui Ivan Azon terhambat oleh tekanan balik Barcelona yang langsung dilakukan setiap kali kehilangan bola. Getafe pun kesulitan mendapatkan ruang gerak dan menguasai bola sepanjang pertandingan.

Skema taktis Barcelona

Barcelona bermain dalam formasi 4-2-3-1 yang saat menguasai bola lebih menyerupai 2-3-5. Duet gelandang poros Rodri dan Gavi menjadi landasan bagi kedua bek sayap, Jules Kounde dan Gerard Martin, untuk bergerak tinggi dan melebar. Hal ini memaksa gelandang sisi Getafe menjalankan tugas bertahan, sehingga lini tengah mereka yang berisi empat pemain praktis berubah menjadi garis pertahanan berisi enam pemain. Pemicu tekanan Barcelona sangat spesifik: begitu bola mengarah ke bek tengah Getafe, Anthony Gordon dan Lamine Yamal membuat pergerakan melengkung untuk menutup jalur umpan ke samping. Getafe pun dipaksa mengirim bola panjang ke lini tengah yang padat, tempat Eric Garcia mendominasi.

Saat membangun serangan, Barcelona menggunakan struktur berbentuk “berlian” dengan kiper Joan Garcia berperan sebagai penyapu tambahan. Ini memungkinkan kedua bek tengah bergerak melebar dan merenggangkan garis pertama tekanan Getafe. Peran Dani Olmo sebagai gelandang serang sangat penting. Pergerakannya yang terus-menerus ke “Zona 14” memaksa Djene meninggalkan posisinya, menciptakan celah vertikal yang dimanfaatkan Gabriel Jesus untuk gol kedua. Dalam bertahan, garis pertahanan tinggi memang mengandung risiko. Namun, kecepatan Kounde dan penempatan posisi Rodri saat kembali bertahan memastikan serangan Getafe yang jarang terjadi berakhir dengan offside atau dihentikan sebelum mencapai kotak penalti.

Skema taktis Getafe

Bordalas memilih formasi bertahan 5-4-1 yang dirancang untuk mempersempit ruang permainan. Tujuannya adalah mengepung para penggerak kreativitas Barcelona, dengan Nemanja Gudelj menjadi pemain utama yang membayangi Dani Olmo. Tekanan Getafe bersifat reaktif, bukan proaktif. Mereka menunggu Barcelona memasuki sepertiga tengah lapangan sebelum mulai menekan. Pemicunya sering kali berupa umpan mendatar di antara dua gelandang poros Barcelona. Pada saat itu, Riberio Terrats akan keluar dari garisnya untuk mengganggu ritme permainan.

Namun, keutuhan taktis lini belakang berisi lima pemain itu terganggu oleh lebarnya serangan Barcelona. Karena Lamine Yamal dan Anthony Gordon membuat kedua bek sayap, Johan Mojica dan Zack Romero, tetap terpaku di sisi lapangan, bek-bek tengah Getafe kerap harus menghadapi Gabriel Jesus dalam situasi satu lawan satu. Dalam menyerang, Getafe kekurangan pemain yang bisa menjadi sasaran umpan vertikal. Dengan penguasaan bola hanya 17%, pola utama mereka adalah umpan diagonal panjang ke arah Azon. Namun, tanpa pemain pendukung yang berlari dari area lebih dalam, serangan-serangan itu cepat terhenti. Tidak adanya tekanan lanjutan membuat Barcelona bisa terus mempertahankan penguasaan bola. Hasilnya, Barcelona mencatatkan 862 umpan, jauh melampaui 172 umpan Getafe.

Duel taktik

Pertarungan taktis yang menentukan terjadi di sisi lapangan. Flick melihat bahwa meski Getafe rapat di area tengah, bek sayap mereka bisa diisolasi jika bola dipindahkan dengan cepat dari satu sisi ke sisi lain. Dengan memanfaatkan Yamal untuk menarik dua pemain bertahan, Barcelona terus membuka ruang di sisi seberang bagi Gordon. Ketimpangan ini sudah terlihat pada menit kedua, ketika kecepatan Barcelona dalam beralih ke serangan menembus susunan pertahanan Getafe sebelum mereka sempat mengatur posisi.

Bordalas berusaha mengatasinya dengan menginstruksikan gelandang sisi untuk bergerak lebih ke dalam, tetapi langkah itu justru memberi bek sayap Barcelona lebih banyak waktu saat menguasai bola. Banyaknya peluang Barcelona, yang mencatatkan 23 tembakan dan xG 2,13, pada akhirnya meruntuhkan pertahanan Getafe. Keputusan Flick memainkan Gabriel Jesus sejak awal terbukti tepat. Kemampuan sang penyerang untuk turun menjemput bola dan menghubungkan permainan menyeret bek-bek tengah Getafe ke area yang tidak nyaman untuk mereka jaga. Pada akhirnya, Barcelona pun memenangi pertarungan taktis yang menguras tenaga ini.

Penyesuaian selama pertandingan

Pertandingan mengalami perubahan signifikan, terutama setelah jeda. Flick merasakan penurunan tempo dan memasukkan Pedri serta Fermin Lopez pada sekitar menit ke-60 untuk menyegarkan lini tengah. Perubahan ini membuat Barcelona beralih dari 4-2-3-1 ke 4-3-3 yang lebih konvensional, memberi mereka stabilitas lebih besar saat menguasai bola dan memungkinkan Yamal tetap berada lebih melebar. Penyesuaian tersebut berujung langsung pada gol ketiga. Perhatian pertahanan Getafe yang semakin tertuju kepada Pedri di area tengah memberi Jules Kounde kebebasan untuk masuk terlambat ke kotak penalti dan menuntaskan umpan Yamal.

Bordalas terpaksa melakukan pergantian lebih awal dengan memasukkan Abdel Abqar untuk menggantikan Zack Romero pada menit ke-37 demi memperkuat sisi kanan yang terus ditembus. Kemudian, masuknya Satriano dan Boselli secara bersamaan pada menit ke-65 menandai peralihan ke formasi 5-3-2. Tujuannya adalah menempatkan dua penyerang di hadapan bek-bek tengah Barcelona agar mereka tidak leluasa maju ke lini tengah. Meski perubahan ini sempat membuat Getafe lebih sering hadir di sepertiga akhir lapangan, lini tengah mereka menjadi semakin tipis. Marc Bernal dan Pedri pun dengan mudah mengendalikan fase akhir pertandingan. Pergantian pemain tersebut justru memperkuat dominasi Barcelona, bukan menggoyahkannya.

Pada akhirnya, pertandingan ditentukan oleh keberhasilan Barcelona menerapkan tekanan tinggi dan kemampuan mereka mempertahankan serangan melalui perebutan bola kembali yang efisien. Fleksibilitas taktik Hansi Flick, dari permainan menyerang vertikal ke pendekatan yang mengutamakan penguasaan bola pada fase akhir, membuat Getafe tidak punya jalan untuk kembali bersaing. Gol-gol awal menggagalkan rencana Getafe untuk menyulitkan Barcelona dan memaksa tim yang berorientasi bertahan itu mengejar ketertinggalan dalam pertandingan yang secara taktis tidak siap mereka menangi. Penguasaan bola Barcelona sebesar 83% serta penyelesaian akhir efektif dari Gordon, Jesus, dan Kounde mencerminkan penampilan luar biasa dalam permainan posisi.