Lionel Messi Sesalkan Kesalahan Kekanak-Kanakan Barcelona

The Catalans kalah di semi-final setelah membuang keunggulan di menit-menit akhir untuk kalah 3-2 dari Atletico di Arab Saudi.

Lionel Messi menyesali serangkaian “kesalahan kekanak-kanakan” di Jeddah saat tersingkir di Supercopa oleh .

Dalam laga dengan format baru di Arab Saudi, Barca tertinggal lebih dulu oleh gol Koke, sesaat setelah turun minum. The Catalans berbalik unggul via Messi dan Antoine Griezmann, dengan Barca juga melihat dua gol mereka dianulir via VAR.

Alvaro Morata kemudian kembali menyamakan skor menjadi 2-2 lewat penalti, sebelum Angel Correa mencetak gol penentu empat menit sebelum peluit panjang dibunyikan.

Dengan demikian, Atletico melenggang ke final dan menghadapi rival sekota , sementara Blaugrana pulang lebih dini, sesuatu yang disesalkan kapten mereka.

“Ini memalukan, kami memainkan laga bagus, setelah begitu lama kami merasa baik lagi, kami dalam kendali, mendominasi dan menyerang sepanjang waktu,” ucap Messi kepada reporter di Jeddah.

“Kami membiarkannya terpeleset melalui kesalahan-kesalahan tertentu ketika [Atletico] sudah hampir selesai, dalam kurang dari sepuluh menit mereka membalikkan pertandingan yang seharusnya kami tuntaskna.

“Ini menyakitkan karena ini tinggal sedikit dan kami ingin berada di final dan memenangkannya, kami menunjukkan tim berbeda dari apa yang kami tunjukkan belakangan ini lawan dan di akhir tahun lalu, kami main bagus tapi sayangnya kami tak bisa mendapat kemenangan.

“Kami mengambil langkah maju meski kalah, tapi kami sadar kami tidak melakukan hal-hal seperti yang diinginkan, kami tidak mau membuat kesalahan kekanak-kanakan ini lagi.”