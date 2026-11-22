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Villarreal dan Barcelona saling menanggapi dari kejauhan seusai pertemuan mereka di Camp Nou sore ini. Barcelona keluar sebagai pemenang dalam laga sengit yang diwarnai banyak kartu dari wasit (tujuh kartu kuning dan dua kartu merah), memicu kontroversi yang tampaknya akan berlanjut dalam beberapa jam ke depan.

Tim tamu sempat unggul lebih dulu lewat gol Tajon Buchanan dan Tani Oluwaseyi. Namun, pada babak kedua, mereka gagal mempertahankan keunggulan setelah Gerard Martin dan Fermin Lopez mencetak gol, disusul gol bunuh diri bek tengah Pau Navarro.

Kemenangan ini sangat penting bagi Barcelona untuk menjaga keunggulan atas Real Madrid (peringkat kedua dengan selisih tiga poin) sekaligus mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi laga Liga Champions pada Rabu di markas Sabah Futbol Klubu.

Villarreal, yang tetap berada di peringkat kesepuluh, mengkritik kepemimpinan wasit seusai pertandingan dan, terutama, perilaku para pemain Barcelona di lapangan.

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Santi Comesana melontarkan kritik kepada lawan saat berbicara kepada Dazn: "Gol pertama Barça menghancurkan mental kami. Gulacsi bahkan tidak menyentuh bola, tetapi wasit memberikan tendangan sudut. Hal yang sama terjadi di Bernabeu. Tekanan yang diberikan Barcelona dan Real Madrid kepada para wasit sangat besar. Pada babak pertama," kata gelandang berusia 30 tahun itu, "tujuh pemain Barça mengerumuni wasit untuk memprotes, dan itu membuat perbedaan. Pada babak kedua, dia meniup peluit untuk empat pelanggaran berturut-turut yang sangat meragukan."

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Pedri segera membalas kritik tersebut. "Wasit selalu mendapat tekanan, bukan hanya dari kami. Menurut saya, Moleiro seharusnya diusir, tetapi saya tidak ingin mengkritik wasit: memimpin pertandingan itu sulit."

Setelah laga ini, Barcelona bisa mulai berfokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya, yang dianggap penting untuk mencapai target yang ditetapkan pada musim panas. Mereka juga bisa mempertimbangkan bursa transfer musim dingin dengan tenang, yang mungkin akan ramai dengan kepergian pemain.

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Alejandro Balde (yang kembali tidak dimainkan hari ini oleh pelatih Hansi Flick), misalnya, tengah mempertimbangkan untuk hengkang ke tim yang bisa memberinya lebih banyak kesempatan dan menit bermain. Juventus mulai memantau situasinya. Gavi juga mungkin hengkang setelah posisinya menurun dalam urutan pilihan pelatih asal Jerman itu dan hari ini baru diturunkan pada menit-menit tambahan. Kita lihat saja pada Januari. Untuk saat ini, Barcelona menikmati raihan tiga poin dan kemenangan keempat beruntun di Liga Spanyol dan Liga Champions.