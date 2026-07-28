Klub Barcelona secara resmi mengumumkan pengaktifan klausul pembelian penyerang asal Ghana, Aziz Issah, sehingga ia akan melanjutkan kebersamaannya dengan tim cadangan hingga tahun 2028.

Kesepakatan final dengan Issah datang setelah pemain tersebut menjalani dua musim terakhir dengan status pinjaman dari klub Dreams Ghana di skuad Barcelona Atletic, di mana ia berhasil meyakinkan tim pelatih akan kemampuannya.

Klub Catalan menjelaskan dalam pernyataannya bahwa Issah menandatangani kontrak untuk bergabung secara permanen setelah melewati tes medis, yang berlangsung dengan dihadiri José Ramón Alexanko, direktur sektor pemain muda, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2028 dengan opsi perpanjangan untuk satu musim tambahan.

Penyerang berusia 20 tahun ini tampil dalam 20 pertandingan bersama tim cadangan pada musim yang telah berlalu, di mana ia mampu mencetak 4 gol dan memberikan satu assist.

Dengan langkah ini, Aziz Issah menjadi rekrutan ketujuh Barcelona Atletic sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027, setelah kesepakatan dengan pemain asal Mesir Hamza Abdelkarim, serta Jhonny Hernández, Juan Ibarra, Ignasi Coure, Javi Castro, dan Josue Caicedo.