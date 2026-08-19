Setelah peluang transfer Julian Alvarez ke Barcelona menjadi mustahil hingga 99 persen, manajemen Blaugrana terpaksa memperluas radar pencarian mereka untuk seorang penyerang baru, dengan meletakkan sebuah nama besar di atas meja: kapten Inter Milan, Lautaro Martinez.

Nama bintang Argentina itu kembali dikaitkan dengan markas Camp Nou, di mana Barcelona sedang mencari dengan sekuat tenaga seorang pengganti di posisi penyerang murni, namun mimpi itu dengan cepat membentur tembok kokoh Inter Milan.

Berbagai laporan media mengutip jurnalis tepercaya Matteo Moretto menyebutkan bahwa Barcelona memang telah menanyakan situasi Lautaro Martinez, tetapi minat tersebut tidak berkembang menjadi sesuatu yang serius, dan berhenti pada batas pertanyaan awal saja, tanpa memasuki negosiasi resmi.

Terhentinya langkah ini sama sekali tidak mengejutkan, mengingat posisi Lautaro di dalam tubuh Nerazzurri. Pemain Argentina berusia 28 tahun itu bukan sekadar penyerang yang tersedia di bursa transfer, melainkan kapten tim, tulang punggung utamanya, dan salah satu pilar terpenting proyek olahraga di Milan, dan tidak muncul indikasi apa pun bahwa Inter bersedia melepas bintangnya.

Pertanyaan Barcelona soal Lautaro datang dalam rangkaian pergerakan intensif yang dilakukan klub untuk menutupi kegagalan mendapatkan Alvarez, yang merupakan target utama direktur olahraga Deco dan pelatih Hansi Flick, sebelum Atletico Madrid menutup pintu sepenuhnya dengan klausul penalti sebesar 490 juta euro.

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Dalam kerangka pencarian alternatif, Barcelona menjajaki pendapat sejumlah penyerang, di mana nama Georges Mikautadze, penyerang Villarreal, menonjol sebagai salah satu opsi favorit Deco, meski ada pertanyaan seputar sejauh mana Flick yakin dengan transfer tersebut.

Nama Ayoze Perez juga sempat diajukan sebagai alternatif yang lebih murah, tetapi opsi ini dengan cepat surut, karena Moretto sendiri menegaskan bahwa penyerang Spanyol itu bukan opsi yang sedang dipertimbangkan Blaugrana saat ini.

Meskipun Lautaro Martinez dengan kualitasnya yang teruji, pengalamannya di turnamen-turnamen besar, dan karakter kepemimpinannya akan memberi banyak tambahan bagi lini serang Barcelona secara langsung, kenyataan menegaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara sekadar menanyakan seorang pemain dan berupaya keras untuk mendapatkannya, sesuatu yang hingga kini belum terjadi dalam kasus kapten Inter Milan tersebut.