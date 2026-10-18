Barcelona terpaksa mengubah rencananya secara drastis akibat badai cuaca kuat yang menerjang kota Barcelona pada dini hari ini.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", rombongan tim dijadwalkan bertolak dua setengah jam setelah pertandingan melawan Real Betis berakhir, namun penerbangan khusus tersebut dibatalkan karena pendaratan di Bandara El Prat tidak mungkin dilakukan akibat badai disertai petir yang saat itu melanda wilayah tersebut.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa prakiraan cuaca tidak menjanjikan, dengan kemungkinan gelombang hujan lebat yang terus-menerus berlangsung hampir sepanjang malam.

Barcelona akhirnya memutuskan untuk bermalam di Sevilla, yang memaksa tim untuk mengubah jadwal latihan yang semula direncanakan berlangsung pada pukul sebelas pagi hari Minggu di kompleks latihan klub.

Sebelumnya, karena sesi latihan tersebut digelar setelah pertandingan, para pemain inti seharusnya hanya berlatih di dalam ruang gym, sementara para pemain cadangan dan mereka yang tidak tampil di laga itu menjalani program latihan yang lebih intens.

Jadwal baru untuk latihan tersebut hingga kini belum ditentukan, karena akan bergantung pada waktu kedatangan rombongan tim di Barcelona.

Rencana awalnya adalah para pemain langsung menuju fasilitas latihan begitu pesawat mendarat, untuk menjalani sesi latihan ringan sebelum kembali ke rumah masing-masing.

Kondisi darurat ini menjadi hambatan bagi Hansi Flick, yang hanya akan memiliki waktu sekitar satu hari untuk mempersiapkan diri secara layak menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Rencana awalnya adalah tim menjalani latihan pada Senin malam di Stadion Parc des Princes, namun tidak menutup kemungkinan pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk menggelar sesi latihan pada pagi hari di kompleks latihan klub, lalu terbang ke Paris setelahnya, jika kondisi cuaca memungkinkan.

Flick juga menunggu untuk mengetahui tingkat keparahan cedera Eric Garcia, yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan MRI pagi ini.

Akan menjadi hal yang penting untuk menentukan waktu pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengungkap tingkat keparahan cedera yang dialaminya pada otot kuadrisep paha kanan.

Di sisi lain, kekhawatiran tampak lebih kecil terkait dua cedera yang dialami Jules Kounde dan Gerard Martin selama pertandingan.