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Barcelona menjadikan bintang muda Leeds United, Tarik Muharemovic, sebagai prioritas untuk memperkuat lini belakang dalam jangka panjang. Pemain timnas Bosnia itu muncul sebagai salah satu bek paling menjanjikan di Inggris, sehingga raksasa Catalunya tersebut kini memantaunya secara intensif.

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Flick mencari stabilitas pertahanan lewat Muharemovic

Era Hansi Flick di Barcelona ditandai dengan garis pertahanan tinggi dan tekanan tanpa henti, tetapi serangkaian cedera yang menimpa pemain-pemain kunci memperlihatkan perlunya kedalaman dan kualitas tambahan di jantung pertahanan. Meski pemain muda Stuttgart, Finn Jeltsch, disebut dalam laporan-laporan terbaru dari Jerman, Barcelona kini mengalihkan perhatian ke Liga Primer. Klub tersebut menjadikan Muharemovic, pemain Leeds United, sebagai target utama untuk memperkuat lini belakangnya dalam beberapa tahun mendatang. Bek tengah berkaki kiri dengan tinggi 1,92 meter itu menawarkan kekuatan fisik dan kemampuan teknik yang diinginkan Flick untuk sistem taktiknya.

Pemain berusia 23 tahun itu baru pindah ke Elland Road pada musim panas lalu dengan nilai transfer €37 juta, tetapi dampaknya di Inggris langsung terasa. Muharemovic beradaptasi dengan mulus terhadap tuntutan Liga Primer dan tampil dalam sepuluh laga pertama klubnya musim ini. Selain kokoh dalam bertahan, ia menyumbang dua assist di liga dan mencetak gol dalam laga Piala EFL kontra Chelsea yang menghasilkan banyak gol. Penampilan tersebut membuat petinggi Barcelona memantau perkembangannya dengan saksama, seperti dicatat oleh Mundo Deportivo.

Klub-klub besar Eropa ikut memburu pemain Bosnia

Barcelona bukan satu-satunya klub yang saat ini memantau perkembangan pemain timnas Bosnia tersebut. Reputasi sang bek meningkat begitu pesat hingga sejumlah klub besar lain di Eropa bersiap menghadapi kemungkinan persaingan untuk merekrutnya. Inter Milan dianggap paling jauh melangkah dalam upaya tersebut, setelah sebelumnya memantau sang pemain selama kiprahnya yang sukses di Serie A bersama Sassuolo.

Klub besar Italia itu memandangnya sebagai calon pengganti Alessandro Bastoni pada musim panas lalu dan tetap sangat mengagumi perkembangannya. Selain itu, Bayern Munich dan Liverpool juga memantau situasinya sembari berupaya menyegarkan lini pertahanan masing-masing.

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Ketertarikan Liverpool patut dicermati karena klub tersebut tengah bersiap menghadapi masa setelah para pemain veterannya saat ini tidak lagi menjadi pilihan. Virgil van Dijk kini berusia 35 tahun dan memasuki tahun terakhir kontraknya, sehingga Liverpool jelas membutuhkan sosok tangguh yang telah teruji di Liga Primer untuk memimpin lini belakang selama satu dekade mendatang.

Leeds memasang harga tinggi untuk 2027

Meski minat Barcelona dan klub-klub pesaingnya terus meningkat, Leeds United tidak berada dalam tekanan untuk segera menjual pemain andalannya. Baru merekrut sang bek beberapa bulan lalu, klub asal Yorkshire itu bertekad mempertahankannya sebagai pilar proyek jangka panjang mereka. Namun, Leeds menyadari bahwa nilainya tengah melonjak tajam.

Sejumlah laporan menyebut harga pasarnya bisa segera melampaui €70 juta, hampir dua kali lipat dari investasi Leeds pada satu bursa transfer lalu. Valuasi itu mencerminkan statusnya sebagai salah satu bek muda paling komplet yang saat ini bermain di salah satu liga papan atas Eropa.