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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Barcelona temukan calon pilar tangguh baru di lini pertahanan! Hansi Flick incar bintang Leeds United Tarik Muharemovic saat Barcelona rencanakan transfer pada musim panas 2027 di tengah minat Inter, Bayern, dan Liverpool

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Barcelona menjadikan bintang muda Leeds United, Tarik Muharemovic, sebagai prioritas untuk memperkuat lini belakang dalam jangka panjang. Pemain timnas Bosnia itu muncul sebagai salah satu bek paling menjanjikan di Inggris, sehingga raksasa Catalunya tersebut kini memantaunya secara intensif.

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Flick mencari stabilitas pertahanan lewat Muharemovic

Era Hansi Flick di Barcelona ditandai dengan garis pertahanan tinggi dan tekanan tanpa henti, tetapi serangkaian cedera yang menimpa pemain-pemain kunci memperlihatkan perlunya kedalaman dan kualitas tambahan di jantung pertahanan. Meski pemain muda Stuttgart, Finn Jeltsch, disebut dalam laporan-laporan terbaru dari Jerman, Barcelona kini mengalihkan perhatian ke Liga Primer. Klub tersebut menjadikan Muharemovic, pemain Leeds United, sebagai target utama untuk memperkuat lini belakangnya dalam beberapa tahun mendatang. Bek tengah berkaki kiri dengan tinggi 1,92 meter itu menawarkan kekuatan fisik dan kemampuan teknik yang diinginkan Flick untuk sistem taktiknya.

Pemain berusia 23 tahun itu baru pindah ke Elland Road pada musim panas lalu dengan nilai transfer €37 juta, tetapi dampaknya di Inggris langsung terasa. Muharemovic beradaptasi dengan mulus terhadap tuntutan Liga Primer dan tampil dalam sepuluh laga pertama klubnya musim ini. Selain kokoh dalam bertahan, ia menyumbang dua assist di liga dan mencetak gol dalam laga Piala EFL kontra Chelsea yang menghasilkan banyak gol. Penampilan tersebut membuat petinggi Barcelona memantau perkembangannya dengan saksama, seperti dicatat oleh Mundo Deportivo.

Klub-klub besar Eropa ikut memburu pemain Bosnia

Barcelona bukan satu-satunya klub yang saat ini memantau perkembangan pemain timnas Bosnia tersebut. Reputasi sang bek meningkat begitu pesat hingga sejumlah klub besar lain di Eropa bersiap menghadapi kemungkinan persaingan untuk merekrutnya. Inter Milan dianggap paling jauh melangkah dalam upaya tersebut, setelah sebelumnya memantau sang pemain selama kiprahnya yang sukses di Serie A bersama Sassuolo.

Klub besar Italia itu memandangnya sebagai calon pengganti Alessandro Bastoni pada musim panas lalu dan tetap sangat mengagumi perkembangannya. Selain itu, Bayern Munich dan Liverpool juga memantau situasinya sembari berupaya menyegarkan lini pertahanan masing-masing.

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Ketertarikan Liverpool patut dicermati karena klub tersebut tengah bersiap menghadapi masa setelah para pemain veterannya saat ini tidak lagi menjadi pilihan. Virgil van Dijk kini berusia 35 tahun dan memasuki tahun terakhir kontraknya, sehingga Liverpool jelas membutuhkan sosok tangguh yang telah teruji di Liga Primer untuk memimpin lini belakang selama satu dekade mendatang.

Leeds memasang harga tinggi untuk 2027

Meski minat Barcelona dan klub-klub pesaingnya terus meningkat, Leeds United tidak berada dalam tekanan untuk segera menjual pemain andalannya. Baru merekrut sang bek beberapa bulan lalu, klub asal Yorkshire itu bertekad mempertahankannya sebagai pilar proyek jangka panjang mereka. Namun, Leeds menyadari bahwa nilainya tengah melonjak tajam.

Sejumlah laporan menyebut harga pasarnya bisa segera melampaui €70 juta, hampir dua kali lipat dari investasi Leeds pada satu bursa transfer lalu. Valuasi itu mencerminkan statusnya sebagai salah satu bek muda paling komplet yang saat ini bermain di salah satu liga papan atas Eropa.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”