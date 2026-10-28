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Barcelona akan menentang denda yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Spanyol menyusul perselisihan dengan Atletico Madrid terkait Julian Alvarez. Meski nilai denda itu terbilang kecil, klub asal Catalunya tersebut tetap bersikukuh bahwa tindakannya selama bursa transfer musim panas sepenuhnya sesuai aturan.

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Barcelona gugat sanksi simbolis RFEF

Barcelona siap membawa sengketa hukumnya ke tahap berikutnya karena menolak menerima denda simbolis dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF). Klub mengonfirmasi akan mengajukan banding atas denda €602 yang dijatuhkan menyusul pengaduan resmi dari Atletico. Atletico menuding para petinggi Barcelona melakukan negosiasi yang dilarang dengan Alvarez saat ia masih terikat kontrak di Metropolitano. Hal itu memicu ketegangan besar antara dua kekuatan La Liga tersebut.

Komite luar biasa RFEF baru-baru ini menyimpulkan bahwa Barcelona melakukan “pelanggaran ringan” berdasarkan Pasal 133 kode disiplin federasi. Putusan itu muncul setelah FIFA sebelumnya menyatakan tidak berwenang menangani persoalan khusus dalam sengketa domestik tersebut.

Barcelona bersikeras tidak bersalah

Menurut laporan SPORT, meski nominal dendanya sangat kecil, jajaran petinggi di Spotify Camp Nou bertekad membersihkan nama klub. Mereka bersikeras bahwa seluruh tindakan Barcelona dalam upaya mendatangkan Alvarez sepenuhnya sesuai aturan. Departemen hukum Barcelona meyakini bahwa menerima denda berapa pun sama dengan mengakui kesalahan.

Klub tetap berpendapat bahwa mereka telah mengikuti prosedur standar dengan mengajukan proposal resmi kepada klub asal Madrid tersebut. Menurut mereka, tidak adanya tanggapan dari Atletico atas tawaran resmi itu tidak seharusnya menghalangi Barcelona menjajaki kemungkinan transfer, terutama karena sang pemain telah menyatakan keinginan pindah ke ibu kota Katalunya.

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Tawaran tak dijawab, negosiasi terhenti

Ketegangan antara kedua klub diperparah oleh sikap tegas jajaran petinggi Atletico. Sepanjang musim panas, Atletico bertekad mencegah pemain bintangnya bergabung dengan rival langsung dalam perebutan gelar. Akibatnya, komunikasi terputus sepenuhnya, sementara Barcelona mencari pengganti berprofil tinggi bagi Robert Lewandowski dan Ferran Torres yang akan hengkang. Atletico menegaskan bahwa negosiasi tidak pernah menjadi opsi.

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Enrique Cerezo, presiden Atletico, berbicara tegas mengenai situasi tersebut saat bursa transfer mencapai puncaknya. “Tidak ada, dan tidak akan ada, negosiasi mengenai transfer Julian Álvarez,” kata petinggi klub itu.

Alvarez sampaikan permintaan maaf secara terbuka

Sang pemain sendiri telah berupaya keras memperbaiki hubungannya dengan para pendukung Atletico setelah musim panas yang penuh ketidakpastian. Seusai mencetak gol melawan Deportivo La Coruna, penyerang itu memanfaatkan kesempatan untuk menanggapi kontroversi tersebut serta komentar-komentarnya sebelumnya mengenai kepindahan ke Barcelona. Pemain berusia 26 tahun itu mengakui bahwa ketertarikannya yang ia tunjukkan secara terbuka kepada klub rival merupakan kekeliruan yang menyakiti para penggemar yang telah menyambutnya di Metropolitano.

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“Itu sebuah kesalahan. Saya mengerti mengapa para penggemar marah. Jika saya seorang penggemar, saya juga akan marah. Apalagi mengingat bagaimana mereka mendukung saya sejak saya tiba,” kata Alvarez.