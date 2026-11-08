FC Barcelona meraih kemenangan penting atas Atlético de Madrid pada Minggu malam. Tim asuhan Hansi Flick sempat tertinggal lebih dulu di Metropolitano lewat gol Giuliano Simeone, tetapi membalikkan keadaan berkat dua gol Fermín López untuk menang 2-1. Hasil itu membuat Barcelona tetap memimpin klasemen LaLiga sekaligus memberi pukulan telak bagi tim asuhan Diego Simeone.

Flick secara mengejutkan memilih Marc Bernal di lini tengah dan Brian Fariñas sebagai bek kanan, sehingga Frenkie de Jong mengawali pertandingan dari bangku cadangan. Pemain asal Belanda itu masuk menggantikan Fariñas saat jeda dan secara mengejutkan menempati posisi bek kanan. Di kubu Atlético, Julián Álvarez, Lee Kang-in, dan Giuliano Simeone termasuk pemain yang tampil sebagai starter.

Tuan rumah memulai laga dengan kuat dan langsung mendapat peluang besar melalui Álvarez, tetapi kiper Joan García mencegah timnya tertinggal dengan penyelamatan gemilang. Tak lama kemudian, sundulan Marc Pubill dari sepak pojok membentur mistar, sebelum Pedri juga membentur rangka gawang untuk Barcelona. Pada menit kesepuluh, Atlético akhirnya mencetak gol ketika Álvarez mengirim umpan silang kepada Giuliano Simeone. Pemain Argentina itu menyambar bola dari jarak dekat: 1-0.

Barcelona kemudian berusaha mengambil alih kendali permainan, tetapi tetap rentan terhadap serangan balik cepat Atlético. João Cancelo khususnya menjalani malam yang sulit. Setelah bek asal Portugal itu melakukan kesalahan, Joan García kembali harus menggagalkan tembakan Álvarez. Di sisi lain, Lamine Yamal berkali-kali menciptakan ancaman, meski pertahanan tim Madrid mampu bertahan cukup lama.

Menjelang turun minum, Barcelona akhirnya menyamakan kedudukan lewat Fermín. Pedri menerobos lini pertahanan dengan aksi apik, lalu bola jatuh ke kaki rekan setimnya setelah Pubill berusaha menghalaunya. Fermín tak ragu melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dijangkau Jan Oblak untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Selepas jeda, Barcelona tampil jauh lebih kuat dengan De Jong secara mengejutkan bermain sebagai bek kanan. Lamine Yamal langsung mendapat beberapa kesempatan menembak, sementara Pedri juga mengancam, tetapi upayanya dihalau Pubill menjadi sepak pojok. Sementara itu, Atlético terus mengincar peluang lewat serangan balik dan mendapat peluang besar melalui Álvarez, tetapi bola lob pemain Argentina itu melambung di atas gawang.

Gol kedua Barcelona tercipta pada menit ke-66, ketika Lamine Yamal melepaskan umpan terobosan indah yang membebaskan Fermín. Sang gelandang menuntaskan peluang dengan tenang dan melengkapi kebangkitan Barcelona lewat gol keduanya malam itu: 1-2. Atlético kemudian harus mengambil risiko lebih besar untuk menghindari kekalahan.

Flick memasukkan Eric García dan Gavi pada fase akhir pertandingan, sehingga De Jong kembali bergeser ke lini tengah. Atlético semakin maju dan berusaha memaksakan gol penyama kedudukan, tetapi Barcelona mampu mempertahankan keunggulan.

Dengan demikian, tim asal Catalunya itu meraih kemenangan yang diraih dengan susah payah di Madrid dan memasuki jeda internasional sebagai pemuncak klasemen. Barcelona unggul masing-masing tiga dan lima poin atas Real Madrid dan Atlético Madrid.