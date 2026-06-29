Barcelona secara resmi mengumumkan pertandingan persahabatan pertamanya untuk musim baru

Barcelona akan memulai persiapan untuk musim baru 2026-2027 dengan pertandingan persahabatan melawan tim Europa pada 24 Juli mendatang, sebagai ujian pertama bagi tim Catalan tersebut di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, sebelum memulai tur musim panasnya di luar negeri.

Surat kabar Spanyol "Marca" melaporkan pada hari Senin ini bahwa pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Juan Gamper tanpa kehadiran penonton, dengan waktu kick-off yang akan ditentukan kemudian, sehingga menjadi pertandingan persahabatan pertama yang dijalani Barcelona selama masa persiapan musim baru.

Tim asal Katalonia ini dijadwalkan memulai persiapan secara resmi pada 13 Juli dengan menjalani pemeriksaan medis rutin, dilanjutkan dengan sesi latihan pertama, meskipun beberapa pemainnya akan absen pada hari-hari awal karena masih berpartisipasi dalam kompetisi Piala Dunia 2026.

Pertandingan melawan Europa ini digelar setelah musim yang gemilang yang ditorehkan tim Catalan di Divisi Tiga Spanyol, di mana mereka berhasil lolos ke babak play-off kualifikasi Divisi Dua sebelum petualangan mereka berakhir dengan kekalahan dari tim cadangan Celta Vigo.

Pertandingan ini juga memiliki nilai historis, karena pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 1998 di final Piala Katalonia, ketika pertandingan berakhir imbang 1-1 sebelum Europa memastikan gelar juara melalui adu penalti.

Setelah beberapa hari berlatih di Pusat Latihan Joan Gamper, Barcelona akan bertolak ke Inggris pada 27 Juli untuk menjalani pemusatan latihan di St. George’s Park, sebelum menghadapi Birmingham City dalam laga persahabatan pada 31 Juli sebagai bagian dari persiapan untuk musim baru.