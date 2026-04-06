Barcelona secara resmi bergerak untuk mendatangkan penyerang baru, sebagai antisipasi kepergian bintang asal Polandia mereka, Robert Lewandowski, setelah kontraknya berakhir pada akhir musim ini.

Robert Lewandowski saat ini berada dalam ketidakpastian mengenai masa depannya bersama Barcelona, seiring mendekatnya akhir kontraknya pada Juni mendatang, yang memicu perdebatan di internal klub Catalan mengenai kelayakan untuk mempertahankannya atau tidak.

Meskipun manajemen telah mengisyaratkan kemungkinan perpanjangan kontrak penyerang veteran asal Polandia tersebut, isu ini masih menjadi perdebatan yang jelas, terutama karena beberapa pejabat klub bersikeras pada opsi perpanjangan, sementara pendapat lain melihat perlunya membuka lembaran baru di lini serang selama bursa transfer musim panas.

Sementara itu, surat kabar "Sport" melaporkan bahwa penyerang Kosovo, Vesnik Aslani, kembali menonjol di Bundesliga pekan ini dengan mencetak gol indah ke gawang Mainz, namun ia tak mampu mencegah kekalahan Hoffenheim (1-2), dan timnya masih bersaing untuk lolos ke Liga Champions, di mana saat ini mereka menempati peringkat kelima dengan selisih tiga poin saja dari puncak klasemen, dan hal ini sebagian besar berkat penampilan penyerang andalannya.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa pemain asal Kosovo ini bukanlah penyerang tradisional. Gaya permainannya lebih sesuai dengan penyerang modern, yang mampu bergerak di luar kotak penalti, berkoordinasi dengan rekan-rekannya, bergerak di sayap, dan menciptakan peluang serangan di berbagai area lapangan.

Dengan masa depan Lewandowski yang masih belum jelas, Aslani bisa menjadi pengganti penyerang asal Polandia tersebut.

Pihak manajemen olahraga Barcelona telah memantau perkembangannya selama berbulan-bulan sebagai opsi yang menguntungkan secara finansial di bursa transfer, dengan potensi untuk berkembang. Seperti yang diungkapkan oleh agennya, Ayman Dahmani, Barcelona telah secara resmi meminta informasi mengenai statusnya.

Langkah ini menegaskan bahwa nama Aslani masuk dalam pertimbangan Deco, direktur olahraga Barça, dalam rencana olahraga klub. Dalam konteks ini, harga penyerang tersebut, yang mungkin di bawah 30 juta euro, dianggap sebagai opsi yang realistis.

Pemain itu sendiri tak luput dari sorotan media. Setelah penampilannya yang memukau baru-baru ini, Aslani menyinggung masa depannya dan mengaitkannya dengan Barcelona, serta tak menutup kemungkinan transfer, dengan mengatakan: "Biarkan saya bermain sepak bola dulu, lalu kita akan bicara setelah musim berakhir."

