Klub Barcelona telah memberitahu Asosiasi Sepak Bola Eropa bahwa pertandingan mendatang mereka di Liga Champions Wanita Eropa di kandang sendiri melawan Arsenal mungkin terancam, karena tidak dapat digelar dalam kondisi normal.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip Radio Catalonia, bahwa penyebab mogok umum yang dijadwalkan pada 11 November mendatang berkaitan dengan krisis mendapatkan tempat tinggal. Pertandingan tersebut dijadwalkan digelar pada hari yang sama, pukul 18.45, di Stadion Spotify Camp Nou.

Mengingat kebutuhan yang diperlukan untuk pertandingan sebesar ini, klub Catalonia itu menilai bahwa bersamaannya dengan hari mogok umum dapat memengaruhi kondisi di mana laga akan berlangsung. Oleh karena itu, Barcelona sudah menjalin komunikasi dengan UEFA untuk menjadwal ulang pertandingan Barcelona dan Arsenal.

Ide Barcelona adalah memindahkan pertandingan Eropa tersebut ke hari Selasa 10 November.

Agar jadwal pertandingan dapat diubah, tim Inggris itu juga harus menyesuaikan jadwal pertandingan mereka di Liga Inggris dan memindahkannya ke hari Sabtu.

Pekan keempat fase liga di Liga Champions Wanita Eropa antara Barcelona dan Arsenal mengusung nuansa balas dendam.

Pada final edisi 2024-2025, Arsenal mengalahkan Barca dengan satu gol tanpa balas, hasil karya Stina Blackstenius, sehingga membuat tim Catalonia itu gagal meraih treble.

Kemenangan terakhir Barcelona atas tim Inggris itu terjadi pada 2021, ketika mereka meraih kemenangan telak dengan skor 4-0.



