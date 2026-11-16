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Klub Barcelona dan perusahaan kontraktor Turki, Limak, mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan proses peninggian atap Stadion Spotify Camp Nou, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

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Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut telah mendapat persetujuan para investor, yang sudah menyetorkan dana sebesar 300 juta euro, nilai penambahan pada pinjaman.

Perusahaan Limak akan menuntaskan pekerjaan renovasi Stadion Spotify Camp Nou, setelah para investor sudah menyetorkan dana sebesar 300 juta euro, nilai penambahan pada pinjaman, yang disetujui oleh Rapat Umum Biasa Barcelona pada 19 September lalu, dan setelah penandatanganan rencana tahap akhir proyek.

Proses pengangkatan atap stadion dijadwalkan dilaksanakan segera setelah musim ini berakhir, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, dan akan selesai pada paruh kedua musim 2027-2028, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan yang ditandatangani.

Meskipun hubungan antara perusahaan Limak dan klub Barcelona sempat mengalami pasang surut pada sejumlah tahap proyek, akibat ketegangan terkait jadwal waktu pengerjaan, pada akhirnya pengertian bersama yang menang.

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Keadaan tidak sampai pada penggantian perusahaan kontraktor, sebuah opsi yang sejak awal telah dimasukkan Barcelona ke dalam solusi-solusi alternatif yang memungkinkan, seandainya terjadi pelanggaran terhadap komitmen.

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Mundo Deportivo melanjutkan, "Perusahaan Limak akan menuntaskan proyek, tetapi hal itu tidak berarti tidak menggunakan perusahaan subkontraktor lain selama tahap ini, karena hal ini memang sudah diperkirakan sejak awal, sebagaimana telah diterapkan pada tahap-tahap sebelumnya."

Para investor telah menyetujui kesepakatan akhir, yang dinegosiasikan selama beberapa bulan terakhir, dan yang sebagian besar tetap mempertahankan syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak asli.

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Pendapatan yang sudah mulai dihasilkan Stadion Spotify Camp Nou, dengan kapasitasnya saat ini sebesar 62.652 penonton, mendapat kepuasan dari para investor.

Sebagai contoh, pendapatan dari laga El Clasico terakhir di LaLiga melawan Real Madrid mencapai 19,1 juta euro, hal yang memperkuat keyakinan mereka bahwa rencana-rencana yang telah disetujui akan memungkinkan tercapainya peningkatan pendapatan yang diharapkan dengan mudah.

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Dalam konteks ini, menonjol pentingnya penyelesaian pembangunan toko baru Barcelona, di samping museum baru, karena keduanya merupakan elemen utama untuk mendorong pertumbuhan pendapatan, selain proses pengangkatan atap, yang tidak lebih dari sebuah manuver untuk mengangkat struktur seberat 3 ribu ton.

Saat ini sedang dilakukan penyelesaian akhir pada desain interior kedua fasilitas tersebut, dan diperkirakan keduanya akan siap beroperasi pada awal tahun 2027, dengan konsekuensi berupa peningkatan pendapatan.

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Adapun terkait penuntasan proses pengangkatan atap, yang akan memungkinkan Barcelona kembali ke Stadion Spotify Camp Nou, dengan dibukanya tiga tribun untuk suporter, yaitu tribun pertama, kedua, dan ketiga, klub telah memesan Stadion Olimpiade Lluis Companys di Montjuic untuk digunakan selama musim 2027-2028.

Namun, langkah ini diambil dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, karena perkiraan saat ini, yang telah disetujui para investor, menunjukkan bahwa tim sebenarnya akan sudah mampu menjalani paruh kedua musim tersebut di Stadion Spotify Camp Nou, setelah selesainya proses pengangkatan atap.

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Pekerjaan pemasangan atap akan dimulai segera setelah musim ini berakhir, meskipun tanggal pasti dimulainya belum ditetapkan.

Beberapa bulan lalu, klub sebenarnya sudah mengesampingkan pembukaan kembali tribun ketiga secara bertahap, karena kesulitan terkait prosedur pengosongan suporter dan perolehan izin dari pemerintah kota.

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Dengan demikian, tribun ketiga akan dibuka sepenuhnya bersamaan dengan kembalinya Barcelona ke Stadion Spotify Camp Nou, setelah perpindahan sementara ke Stadion Olimpiade Lluis Companys di Montjuic, yang akan terjadi selama paruh pertama musim 2027-2028.

Sayap kotak VIP ganda, yang menjadi permata mahkota proyek dari segi pendapatan yang dihasilkan oleh fasilitas stadion, akan siap beroperasi dengan kapasitas penuh selama musim 2028-2029, yang akan ditutup dengan menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa, setelah berlalunya 30 tahun sejak final terakhir yang digelar di stadion klub Catalan tersebut, yang mempertemukan Manchester United dan Bayern Munich.