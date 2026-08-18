Barcelona resmi datangkan Rodri: detail angkanya

Barcelona telah meresmikan transfer Rodri, setelah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk memulangkan juara dunia baru itu ke Spanyol. Operasi ini mencapai 76,5 juta euro dan membuat sang gelandang menandatangani kontrak hingga 2030, dengan Citizens siap menggantikannya dengan Ayyoub Bouaddi dari Lille.





NILAI TRANSFER - Kesepakatan dengan Manchester City mencakup bagian awal sebesar 60 juta, yang kemudian ditambah 11,5 juta euro bonus yang dinilai mudah dicapai oleh kedua klub. Sementara itu, 5 juta euro lainnya akan bergantung pada performa individu sang gelandang dan hasil yang diraih Barcelona selama musim berjalan. Jika semua variabel yang telah ditetapkan terpenuhi, pemasukan City akan mencapai total 76,5 juta.





KONTRAK - Situasi kontrak Rodri memengaruhi negosiasi. Kapten Spanyol, juara dunia, TERIKAT dengan Manchester City hingga 30 Juni 2027 dan sudah membuka peluang untuk kembali ke liga Spanyol. Barça menawarinya kontrak empat tahun, hingga 30 Juni 2030.



