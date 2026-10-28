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Raksasa Spanyol Barcelona kembali memburu gelandang Tottenham Hotspur, Lucas Bergvall, setelah pemain muda itu kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di London utara musim ini. Meski pemain internasional Swedia berusia 20 tahun tersebut baru bulan lalu menandatangani perpanjangan kontrak lima tahun, klub-klub papan atas di seluruh Eropa terus memantau situasinya.

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Raksasa Catalunya kembali mengejar target lama

Menurut TEAMtalk, Barcelona kembali mengamati gelandang kreatif asal Skandinavia itu setelah menit bermainnya berkurang di bawah pelatih kepala Roberto De Zerbi. Sejak kedatangan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes pada musim panas, sang gelandang hanya bermain 144 menit di Premier League, dengan dua kali menjadi starter dan dua kali masuk sebagai pemain pengganti, serta tampil dua kali di Carabao Cup. Minimnya kesempatan bermain itu menarik perhatian sejumlah klub Eropa meski kontrak barunya berlaku hingga 2031.

Kemampuan teknisnya cocok untuk Camp Nou

Barcelona sebelumnya memantau gelandang itu secara saksama saat ia bermain untuk klub Swedia Djurgarden pada 2024, sebelum kalah dari Tottenham dalam perebutan tanda tangannya.

Laporan tersebut menyebut para petinggi perekrutan di Camp Nou masih mengagumi kemampuan atletik dan tekniknya, serta fleksibilitasnya untuk bermain di berbagai posisi tengah.

Para petinggi klub memandang pemain muda itu sebagai rekrutan jangka panjang yang bisa berkembang menjadi pemain penting bersama para gelandang muda yang sudah mapan, yakni Pedri, Gavi, dan Marc Bernal. Namun, ia akan menghadapi persaingan ketat untuk menembus lini tengah tersebut.

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Klub-klub besar Italia mempertimbangkan langkah pada musim dingin

Media yang sama mengungkapkan bahwa klub-klub Serie A, Napoli dan Juventus, juga terus memantau perkembangan di ibu kota Inggris.

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Napoli memasukkan pemain asal Swedia itu ke daftar incaran mereka sembari bersiap menghadapi kemungkinan perubahan di lini tengah. Menurut sejumlah sumber, kepindahan ke Italia selatan akan memberinya peluang lebih jelas untuk rutin menjadi starter dibandingkan pindah ke Catalunya.

Sementara itu, media tersebut menyatakan Juventus menunjukkan minat paling kuat untuk segera merekrutnya, dengan mengincar peminjaman selama enam bulan pada Januari guna mengatasi krisis cedera di lini tengah. Namun, keputusan sepenuhnya berada di tangan Spurs, yang saat ini tidak ingin mengizinkannya pergi dengan status pinjaman.

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Laga-laga mendatang menentukan rencana musim dingin

Apakah minat dari Spanyol dan Italia akan berujung pada tawaran resmi bergantung pada menit bermain yang didapat Bergvall dalam beberapa bulan mendatang. Saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen Premier League, tim asuhan De Zerbi menjamu Crystal Palace pada pekan kesembilan akhir pekan ini dengan harapan naik di klasemen. Untuk saat ini, jajaran petinggi klub London utara itu masih enggan melepas pemain muda mereka yang tengah berkembang menjelang bursa transfer musim dingin.