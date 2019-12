Kapten Sergio Ramos memecah rekor penampilan terbanyak sepanjang masa di El Clasico dengan menjadi starter lawan , Kamis (19/12) dini hari WIB.

Ramos melakoni penampilan ke-43 dengan masuk dalam line-up di Camp Nou, dengan kedua tim sama-sama mengantungi 35 poin di puncak klasemen.

Bek kelahiran 33 tahun lalu tersebut melewati rekor sebelumnya (42 penampilan), yang dipegang oleh legenda Los Blancos Paco Gento dan Manolo Sanchis, juga bintang Barca Xavi Hernandez.

