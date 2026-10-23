Dalam sebuah bentuk penghargaan, Barcelona turut merayakan keberhasilan bintang asal Argentina Lionel Messi meraih Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga tahun 2026, melalui pesan yang sarat kebanggaan.

Pernyataan klub Catalan itu muncul beberapa saat setelah Messi menerima penghargaan bergengsi tersebut di Teater Campoamor, Kota Oviedo, menjadikannya pemain sepak bola pertama dalam sejarah yang meraihnya secara perseorangan.

Klub Catalan itu mengatakan dalam pernyataannya: "Selamat kepada Lionel Messi atas raihan Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga tahun 2026, sebuah pengakuan yang pantas dan layak bagi bakatmu yang luar biasa, yang meninggalkan jejak abadi di dalam dan di luar lapangan, serta menjadikanmu teladan di dunia sepak bola berkat keistimewaan, komitmenmu terhadap olahraga, dan solidaritasmu."

Pernyataan itu menambahkan dalam pesan menyentuh yang menghadirkan kembali sejarah bersama yang tak terlupakan: "Perjalanan yang penuh keberhasilan, di mana Barcelona menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup dan kisahmu, sebuah ikatan erat yang menjadi bagian dari warisan klub, dan keterikatanmu dengannya akan selalu menjadi sumber kebanggaan abadi."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Pernyataan ini mencerminkan besarnya penghargaan yang dimiliki Barcelona terhadap bintang bersejarahnya, yang menghabiskan lebih dari dua dekade di dalam dinding klub, dan meraih bersamanya seluruh gelar yang mungkin diraih sebelum kepergiannya.

Keberhasilan Messi meraih Penghargaan Putri Asturias, yang diberikan sebagai pengakuan atas perjalanan olahraganya, solidaritas, dan kerendahan hatinya, menjadi sebuah pengakuan resmi Spanyol atas nilai seorang legenda yang menorehkan sebagian besar kejayaannya di lapangan-lapangan Spanyol, dan meninggalkan warisan yang akan selalu terukir dalam ingatan klub serta para pendukungnya untuk selamanya.



