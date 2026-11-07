Barcelona merampungkan persiapannya menghadapi laga yang dinanti-nantikan melawan Atletico Madrid, di tengah indikasi positif terkait pulihnya beberapa pemain yang cedera, saat Hansi Flick menanti tes terakhir bagi dua beknya, Eric Garcia dan Andreas Christensen, sebelum memutuskan kemungkinan keduanya tampil dalam duel besar di Stadion Metropolitano.

Surat kabar "Mundo Deportivo" Spanyol menyebutkan bahwa Barcelona menjalani sesi latihan terakhirnya pada hari Sabtu ini sebagai persiapan menghadapi Atletico Madrid, dan latihan tersebut diikuti oleh Eric Garcia serta Andreas Christensen, setelah kedua pemain menunjukkan pemulihan yang baik dari cedera yang menjauhkan mereka dari tim.

Kedua bek itu diperkirakan akan menjalani tes terakhir untuk menentukan sejauh mana kesiapan fisik mereka, sebelum Flick memutuskan kemungkinan memasukkan keduanya ke dalam daftar pertandingan, mengingat pentingnya laga ini dan kebutuhan tim akan opsi tambahan di lini belakang.

Di sisi lain, Barcelona akan kehilangan jasa lima pemain, yaitu Rodri, Jules Kounde, Dani Olmo, Xavi Espart, dan Roony Bardghji, yang masih melanjutkan program rehabilitasi mereka jauh dari latihan bersama tim.

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Berbagai prediksi menyebutkan kemungkinan kembalinya trio Rodri, Kounde, dan Olmo setelah berakhirnya jeda internasional, sementara Xavi Espart, lulusan akademi klub, diperkirakan akan kembali pada awal tahun depan, sedangkan pemain Swedia Roony Bardghji membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dan memulihkan kesiapannya.

Sesi latihan tersebut juga menyaksikan penggunaan sejumlah bakat muda, setelah Flick memasukkan Alex Campos, Ibrahima Toncara, dan Max Bonfill ke dalam latihan tim utama, di samping Hamza Abdelkarim.

Sebaliknya, Guillem Victor dan Oriol Gorria absen dari latihan, setelah diputuskan keduanya bergabung dengan tim cadangan Barcelona sebagai persiapan menghadapi Manresa.

Laga ini memiliki arti yang luar biasa bagi Barcelona, yang berupaya menebus kekalahannya dari Atletico Madrid, setelah tersingkir secara menyakitkan oleh tim tersebut musim lalu di dua ajang, Copa del Rey dan Liga Champions.

Ambisi tim Catalan itu tidak terbatas pada balas dendam terhadap rivalnya dari Madrid, karena mereka juga berambisi meraih tiga poin dan melanjutkan posisinya di puncak La Liga, sebelum memasuki jeda internasional.

Menurut Mundo Deportivo, Barcelona akan mengumumkan daftar final pertandingannya besok, dan tim, di bawah pimpinan presiden klub Joan Laporta, akan bertolak menuju ibu kota Spanyol.

Para pemain internasional Spanyol, yaitu Joan Garcia, Pau Cubarsi, Pedri, Fermin Lopez, dan Lamine Yamal, diperkirakan akan tetap tinggal di ibu kota Spanyol, untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Spanyol pada hari Senin mendatang.