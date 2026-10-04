Barcelona meraih kemenangan besar atas rival tradisionalnya Real Madrid dengan skor 7-0 pada Minggu malam di Stadion Spotify Camp Nou, dalam ajang Liga Spanyol wanita.

Claudia Pina menjadi bintang El Clasico tanpa tanding, setelah berhasil mencetak 4 gol.

Surat kabar Marca mengulas momen-momen paling menonjol dalam El Clasico tersebut, dengan menegaskan bahwa tim wanita Barcelona, yang dipimpin Pina, meraih kemenangan terbesar dalam sejarah pertandingan El Clasico melawan Real Madrid.

Barca memperlebar selisih menjadi 5 poin, dengan koleksinya naik menjadi 18 poin di puncak klasemen, sementara perolehan Real Madrid terhenti di angka 13 poin.

Barcelona mengurung Real Madrid di wilayah mereka sendiri sejak peluit awal. Berkat tekanan tinggi, di samping penampilan sempurna dalam mengoper dan membangun serangan, tim Catalan itu menggambarkan ciri-ciri pertandingan ideal dengan gol cepat yang dicetak Pina hanya setelah 227 detik.

Sang pemain mendapatkan bola di busur kotak penalti, lalu menerobos masuk ke dalam kotak dengan memanfaatkan sikap pasif pertahanan tim putih, sebelum mengoyak gawang Frohms dengan kaki kirinya.

Cristobal menyelamatkan Real Madrid dari gol yang hampir pasti, setelah menepis tembakan Guijarro dari jarak dekat, yang sebenarnya sudah mulai dirayakan oleh para suporter.

Adapun upaya Real Madrid untuk kembali ke dalam pertandingan hanya sebatas upaya, sebab elemen-elemen serangan utamanya menghilang sepenuhnya, terutama Schroder dan Caicedo, sementara Barcelona memaksakan dominasinya baik melalui penguasaan bola maupun serangan balik.

Dari salah satu serangan balik itulah datang gol kedua, ketika Pina memanfaatkan bola rebound dari upaya pertama Bajur, untuk menempatkannya ke dalam gawang dan memperlebar selisih bagi keuntungan Barcelona.

Claudia Pina melengkapi trigolnya, setelah melakukan umpan satu-dua dengan Guijarro, sebelum menaklukkan Frohms dengan tembakan keras kaki kanannya.

Barcelona melanjutkan keunggulannya dengan Graham mencetak gol keempat, menyusul pertukaran bola dengan Bajur, lakuan melewati Lakrar, lalu penyelesaian serangan yang luar biasa.

Babak pertama berakhir dengan gol keempat Pina dan gol kelima Barcelona, setelah sang pemain mengulangi kerja sama dengan Bajur, dan lolos dengan sentuhan cerdik dari para pemain bertahan Real Madrid, sebelum mencetak gol dengan cara yang luar biasa lainnya.

Babak kedua dimulai dengan cara yang sama seperti babak pertama berakhir. Guijarro mengirim umpan panjang yang menempatkan Graham berhadapan dengan gawang, lalu pemain Norwegia itu mengontrol bola dan memberikannya kepada Bajur, yang mencetak gol keenam pada malam itu.

Barcelona terus menekan untuk mencari lebih banyak gol, ketika Schertenleib muncul dengan tembakan roket kaki kanannya dari luar kotak penalti, mengejutkan Frohms dan mengoyak gawangnya dengan gol ketujuh.



