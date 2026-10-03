Barcelona memantau perkembangan pemain Brasil, Eduardo Conceicao, permata Palmeiras dan salah satu bakat paling dinanti.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barca mengikuti penampilan Conceicao bersama timnas negaranya U-17, dalam turnamen persahabatan yang diselenggarakan oleh UEFA di Swiss.

Conceicao bersinar pada pertandingan pertama fase grup, ketika timnas Brasil menghancurkan Kanada dengan skor 6-0, dan permata Palmeiras itu mencetak gol yang luar biasa. Setelah itu, datang kemunduran berupa kekalahan dari Spanyol dengan skor 1-3, sebelum kemenangan atas Pantai Gading dengan skor 2-1.

Sejak munculnya kabar seputar ketertarikan Barcelona pada pemain tersebut, sikap manajemen olahraga yang dipimpin Deco hanya sebatas menegaskan bahwa ia memang bakat yang luar biasa, namun klub belum mengambil langkah resmi apa pun untuk merekrutnya di masa depan, sembari menunggu ia berusia 18 tahun.

Sebaliknya, Palmeiras sudah bergerak dan berhasil mengamankan kontrak profesional pertama pemain tersebut, yang mencakup klausul pelepasan senilai 100 juta euro, sebuah angka yang merupakan tantangan besar bagi bursa transfer Eropa.

Eduardo Conceicao terus matang dan berkembang, meski beberapa sumber juga mengisyaratkan adanya kondisi kemunduran relatif dalam perkembangan sepak bolanya.

Di Swiss, tempat ia tampil bersama timnas Brasil dan menghadapi sejumlah timnas terkuat di dunia, Barcelona hadir untuk memantaunya dari dekat serta mengetahui level teknisnya saat ini, mengingat ia merupakan salah satu permata sepak bola paling menjanjikan pada saat ini.



