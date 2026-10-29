Tampaknya Barcelona mungkin akan menghadapi keputusan sulit terkait salah satu bakat muda terbaiknya, di tengah meningkatnya minat klub-klub besar Eropa untuk mendatangkannya, serta berlanjutnya tekanan finansial yang mendorong klub Katalunya tersebut untuk mempertimbangkan tawaran-tawaran menggiurkan.

Menurut situs "CaughtOffside" asal Inggris, Paris Saint-Germain bersiap mengajukan "tawaran serius" senilai 80 juta euro untuk mendatangkan Fermin Lopez, gelandang Barcelona, sementara Chelsea juga mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran finansial besar guna merekrutnya.

Meskipun Barcelona tidak ingin melepas pemain internasional Spanyol tersebut, kondisi finansial mereka mungkin mendorong mereka untuk meninjau kembali sikap mereka jika ada tawaran yang sesuai, terutama karena menjual salah satu pemain andalannya bisa menyediakan sumber dana yang membantu mengatasi krisis yang terus berlanjut.

Chelsea pernah berupaya mendatangkan Fermin

Minat Chelsea untuk mendatangkan Fermin Lopez bukanlah hal baru, karena klub Inggris itu sebelumnya pernah mengajukan tawaran finansial besar untuk mendatangkannya pada musim panas 2025, sebelum sang pemain menolak gagasan untuk hengkang dari Barcelona.

Menurut laporan tersebut, Chelsea pada saat itu menegaskan kesiapannya untuk kembali mengejar pemain itu jika keadaannya berubah, yang bisa memberikan klub London itu peluang baru untuk ikut dalam persaingan memperebutkan transfer ini.

Namun, Paris Saint-Germain tampak lebih jelas dalam pergerakannya saat ini, dengan kesiapan untuk mengajukan tawaran yang nilainya mencapai 80 juta euro, sesuai informasi yang dikutip situs tersebut dari sumber yang mengetahui pasar agen pemain.

Persaingan ketat di dalam Barcelona

Situasi Fermin di dalam tim Katalunya bisa menjadi faktor yang memengaruhi penentuan masa depannya, karena ia menghadapi persaingan ketat untuk tampil secara reguler dalam susunan pemain pelatih Hansi Flick.

Dengan Barcelona yang mempertahankan jasanya, sikap sang pemain sendiri terkait kepergian masih belum jelas, terutama karena ia sebelumnya pernah menolak tawaran Chelsea dan berkeinginan untuk tetap bersama klub yang menyaksikan kilaunya.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa Arsenal dan Manchester United telah menanyakan situasi sang pemain selama beberapa bulan terakhir, tetapi Chelsea dan Paris Saint-Germain tampak paling serius saat ini.