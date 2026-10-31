Transfer Jay Jay Gabriel ke Real Madrid kini semakin dekat dari sebelumnya, setelah pemain muda asal Inggris itu menolak tawaran terakhir dari Paris Saint-Germain, sekaligus menegaskan kembali keinginannya untuk melanjutkan karier di Liga Spanyol, langkah yang membuka jalan bagi klub ibu kota Spanyol itu untuk merampungkan transfer tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", masa depan Jay Jay Gabriel kini semakin jelas, meski sang pemain masih memilih bungkam soal tujuan berikutnya, sambil menanti pengumuman resmi berakhirnya keterikatannya dengan Manchester United, serta terbitnya paspor Siprus miliknya yang akan memungkinkannya menyelesaikan proses pendaftaran sebagai pemain di benua Eropa.

Meski demikian, beberapa hari terakhir menyaksikan sejumlah pergerakan dan pertemuan yang menghapus keraguan yang tersisa mengenai klub yang akan merekrut talenta muda Inggris yang menjanjikan itu.

Dalam beberapa hari terakhir, kabar terbaru soal masa depan Jay Jay Gabriel dikaitkan dengan klub Paris Saint-Germain, karena laporan-laporan dari Inggris menegaskan bahwa klub Prancis itu tidak menyerah dalam upayanya merekrut gelandang muda tersebut, dan berupaya memperbaiki tawaran mereka dari sisi olahraga maupun finansial, dalam upaya terakhir untuk meyakinkan sang pemain serta orang-orang di sekitarnya terhadap proyek mereka.

Paris Saint-Germain kembali mengandalkan kekuatan finansial dan proyek olahraga ambisius yang dijalankan klub, di samping kepribadian Luis Enrique yang berani dalam menangani para pemain muda, dalam upaya mengatasi keberatan awal yang ditunjukkan Jay Jay Gabriel.

Setelah beberapa hari kontak dengan Paris Saint-Germain, datanglah jawaban dari Jay Jay Gabriel dan agennya, yang menegaskan tidak adanya perubahan apa pun pada sikap awal keduanya. Meski sang pemain menghargai tawaran dari Paris, ia menilai bahwa kelanjutan perkembangan sepak bolanya tidak mengharuskannya meninggalkan Liga Primer Inggris dan pindah ke sepak bola Prancis.

Jay Jay Gabriel tidak sekadar menolak tawaran terakhir dari Paris Saint-Germain, tetapi juga kembali menegaskan bahwa keinginannya adalah bermain di Liga Spanyol, karena ia menilai semua kondisi telah mendukung untuk menunjukkan potensinya dan secepat mungkin mencapai jajaran elite pesepak bola dunia.

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Jalan terbuka

Dengan mundurnya Paris Saint-Germain dari perburuan untuk mendapatkan sang pemain, selama tidak terjadi perubahan drastis di saat-saat terakhir, kini dapat dipastikan bahwa Jay Jay Gabriel akan mengenakan kostum putih dalam waktu dekat.

Terlihat pula bahwa persaingan yang diperkirakan terjadi antara Barcelona dan Real Madrid untuk merekrut talenta Inggris itu sebagian besar telah usai.

Sumber-sumber dari Barcelona menegaskan adanya kontak dengan Ali Barat, agen sang pemain, untuk mengkaji kemungkinan merekrut Jay Jay Gabriel, tetapi sumber yang sama kemudian menekankan bahwa klub Catalan itu tetap jauh dari persaingan untuk mendapatkan sang pemain, sebagaimana ditegaskan Deco, direktur olahraga Barcelona.

Sebaliknya, lingkungan di sekitar Jay Jay Gabriel, yang menemaninya selama ia berada di Castelldefels dalam beberapa hari terakhir, tidak seterang itu mengenai sikap Barcelona. Sang pemain menunggu rampungnya tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mengkaji tawaran-tawaran yang diajukan kepadanya serta memperoleh paspor yang memungkinkannya terdaftar sebagai pemain berstatus warga negara Uni Eropa.

Tampak jelas bahwa tawaran Barcelona tidak diajukan untuk menyamai tawaran-tawaran dari Paris Saint-Germain, terlebih Real Madrid, melainkan bersandar pada keinginan awal sang pemain untuk bergabung dengan barisan klub Catalan itu.

Melihat hasil negosiasi terakhir, gambarannya menjadi lebih jelas dari sebelumnya; Bayern Munich tersingkir dari perburuan pada tahap awal, Barcelona memilih menjauh dari lelang finansial berskala besar, sementara Paris Saint-Germain tidak berhasil meyakinkan sang pemain dengan proyek olahraganya, sedangkan Real Madrid tetap menjadi satu-satunya klub yang siap menanggung biaya yang melampaui 10 juta euro, dengan kontrak yang membentang selama tiga musim ke depan, di samping sejumlah tuntutan dari sisi olahraga.

Semua indikasi menunjukkan bahwa tujuan berikutnya Jay Jay Gabriel adalah Stadion Santiago Bernabeu, meski pengumuman resmi final mengenai transfer ini masih dinanti.