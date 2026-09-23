Tampaknya pelatih Hansi Flick telah menemukan solusi taktisnya untuk mengobati luka di lini pertahanan Barcelona, di tengah absennya Andreas Christensen selama lebih dari satu setengah bulan dari lapangan hijau, setelah cederanya dalam pertandingan tim melawan Sevilla.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", bek muda asal Ghana Hafiz Gariba (19 tahun) kini memaksakan dirinya sebagai kandidat luar biasa untuk memperkuat tim utama, setelah penampilan luar biasanya bersama tim cadangan Barcelona, serta kemampuannya menjaga gawang tetap bersih dalam tiga pertandingan pertama di liga.

Bagaimana Barcelona merebut permata itu dari cengkeraman Real Madrid?

Kisah kedatangan Gariba menyimpan skenario dramatis; ia memulai perjalanannya dari gang-gang miskin Accra sebelum ditemukan oleh yayasan "Marcet". Karena hambatan birokrasi yang menghalangi kepindahannya ke tim senior begitu ia tiba di Spanyol, ia bermain di klub "Codolar" di divisi keempat Catalunya.

Meski kompetisinya sederhana, penampilannya yang luar biasa menimbulkan gaung yang menggema di kalangan pemandu bakat kedua kubu. Secara mengejutkan, Real Madrid dan Barcelona mengirim pemandu bakat mereka untuk mengamati Gariba di lapangan, dan keduanya mengajukan tawaran resmi untuk merekrutnya pada waktu yang sama, menurut surat kabar "Sport".

Manajemen Barcelona memenangkan pertarungan itu dengan cerdik melalui langkah cepat dari pejabat akademi Toni Hernandez, yang meyakinkan sang pemain akan proyek Catalunya sehingga ia resmi bergabung dengan "La Masia" dan manajemen Real Madrid pun kehilangan taruhannya.

Taktik ideal untuk gaya Flick

"Sport" menyebutkan bahwa Gariba dengan cepat mengatasi nasib buruk yang menimpanya di awal musim panas akibat terserang virus mendadak yang membuatnya kehilangan kesempatan mengikuti pemusatan latihan di Inggris. Bek Ghana itu memulihkan kebugarannya dengan tepat hingga menjadi pilar yang tak tergantikan dalam susunan tim cadangan.

Penampilan cemerlang ini menarik perhatian Hansi Flick yang mengenal karakteristik pemain tersebut dengan baik; sebab gaya pelatih Jerman itu bertumpu pada pertahanan tinggi, dan membutuhkan bek-bek yang memiliki kecepatan luar biasa untuk pemulihan posisi dan menutup ruang di belakang, yang merupakan ciri paling menonjol dari Gariba.

Dengan padatnya jadwal pertandingan dan cedera yang ada saat ini, saham Gariba semakin meningkat untuk menjadi kartu truf di tim utama, sehingga Barcelona membalas kebaikan pendukungnya dengan sebuah transfer yang terbukti seiring waktu merupakan langkah jitu atas rival tradisionalnya.

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