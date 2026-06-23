Barcelona menyiapkan tawaran kedua untuk merekrut Álvarez... dan prediksi mengenai sikap Atlético Madrid

FC Barcelona masih memelihara harapan untuk merekrut pemain Argentina Julian Álvarez, bintang Atlético Madrid, selama bursa transfer musim panas, terutama setelah pernyataan yang dilontarkan sang pemain kemarin, Senin.

Alvarez mengatakan setelah kemenangan timnas negaranya atas Austria (2-0) pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia: "Hal terbaik bagi saya adalah hengkang, karena saya ingin mewujudkan impian saya."

Banyak laporan media menyebutkan bahwa Alvarez lebih memilih pindah ke Barcelona, meskipun ada lebih dari satu klub yang tertarik padanya, seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Arsenal.

Situs “Foot Mercato” asal Prancis mengutip media Spanyol, di mana surat kabar “Marca” menyebutkan bahwa Barcelona, setelah mengajukan tawaran awal senilai 100 juta euro, akan mengajukan tawaran baru yang lebih tinggi, namun tidak melebihi 120 juta euro untuk merekrut Alvarez.

Situs tersebut juga menyebutkan bahwa klub Catalan itu tidak akan menawar hingga 150 juta euro, jumlah yang ditawarkan Real Madrid beberapa hari lalu dan ditolak oleh Atlético Madrid.

Di sisi lain, surat kabar "Sport" dari Katalonia mengklaim bahwa ada tawaran baru senilai 130 juta euro yang sedang disiapkan oleh Barcelona, namun kemungkinan besar tawaran ini tidak akan cukup untuk meyakinkan Atlético Madrid.

Perlu dicatat bahwa Álvarez memiliki klausul penalti dalam kontraknya dengan Atlético Madrid sebesar 500 juta euro, yang membuat klub Madrid tersebut berada dalam posisi tawar yang kuat saat bernegosiasi mengenai penjualan tersebut.