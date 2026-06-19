Barcelona menyiapkan kejutan bagi Al Ahly setelah kesepakatan Hamza Abdel Karim

Barcelona terus mencari lawan untuk edisi mendatang Piala Juan Gamper, di tengah semakin banyaknya indikasi dalam beberapa jam terakhir bahwa Al-Ahly dari Mesir mungkin akan menjadi tim yang mendapat undangan untuk berpartisipasi dalam pertandingan tradisional yang digelar menjelang dimulainya musim baru, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

Menurut laporan tersebut, semua indikasi mengarah pada kemungkinan dimasukkannya pertandingan ini ke dalam kesepakatan yang ada antara kedua klub selama negosiasi terkait kontrak final dengan penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim.

Hamza Abdel Karim telah menghabiskan empat bulan terakhir musim lalu dengan status pinjaman dari Al Ahly ke Barcelona Athletic, di mana ia menampilkan performa yang mengesankan bersama tim cadangan, sementara saat ini ia sedang bersama tim nasional Mesir yang berlaga di Piala Dunia 2026.

"Marca" menambahkan bahwa Barcelona dan Al-Ahly sebelumnya telah mencapai kesepakatan yang mencakup opsi pembelian pemain sebesar 1,5 juta euro, ditambah insentif dan variabel lainnya. Negosiasi saat ini berjalan positif untuk mengaktifkan klausul tersebut, sementara perjanjian akhir mungkin mencakup penyelenggaraan pertandingan Piala Juan Gamper antara kedua klub.

Turnamen Piala Juan Gamper merupakan acara tahunan di mana Barcelona memperkenalkan tim utama mereka kepada para penggemar sebelum dimulainya musim baru. Meskipun klub Catalan tersebut belum secara resmi menetapkan tanggal pertandingan atau identitas lawannya, Al-Ahly saat ini muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menghadapi pertandingan yang dinantikan ini.