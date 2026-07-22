Dalam langkah yang membuka jalan bagi kembalinya salah satu legendanya ke bangku cadangan, klub Barcelona kembali membuka pintu akademinya bagi Sergio Busquets, untuk memulai babak baru dalam kariernya sebagai pelatih, dan kali ini dari dalam tim yang menampung penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengungkap bahwa mantan gelandang itu mengunjungi kompleks latihan "Ciutat Esportiva Joan Gamper" dalam beberapa jam terakhir, untuk memulai masa adaptasi dan latihan bersama staf teknis tim Barcelona Atlètic, dalam rangka mengembangkan kemampuan kepelatihannya sebagai langkah pertama menuju dunia kepelatihan.

Meski hal ini masih dalam tahap kajian dan belum diresmikan secara formal, tujuannya jelas. Busquets berupaya mendapatkan pengalaman lapangan sehari-hari melalui interaksi langsung dengan metodologi kerja di dalam klub, serta memantau perencanaan, pengelolaan ruang ganti, dan pengembangan taktik dari dekat.

Legenda lini tengah itu memandang bahwa lingkungan ideal untuk memulai perjalanannya adalah lingkungan yang sama tempat ia tumbuh dan menghabiskan sebagian besar kariernya, terlebih ia hingga kini belum memiliki lisensi kepelatihan yang diperlukan untuk mengemban jabatan pelatih utama, dan ia ingin menyelesaikan pembentukan dirinya sebelum menjalani pengalaman ini secara resmi.

Langkah ini datang hanya tujuh bulan setelah Busquets mengumumkan pensiun dari sepak bola pada Desember lalu, usai mengakhiri kariernya dengan gelar liga Amerika bersama Inter Miami, menutup perjalanan luar biasa yang membuatnya meraih semua gelar yang mungkin didapat dengan kostum Barcelona dan timnas Spanyol.

Busquets sebelumnya hadir pada Minggu lalu di New Jersey untuk menyaksikan final Piala Dunia yang dimenangi Spanyol atas Argentina melalui gol Ferran Torres di masa perpanjangan waktu, sebelum langsung kembali ke Barcelona untuk memulai proyek barunya.

Kembalinya Busquets diperkirakan akan memberikan dorongan teknis dan moral yang besar bagi para pemain Barcelona Atlètic, terutama penyerang Mesir yang menjanjikan, Hamza Abdel Karim, yang akan mendapatkan kesempatan langka untuk belajar dan berinteraksi setiap hari dengan salah satu gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola, serta memanfaatkan pengalamannya dalam penempatan posisi, membaca permainan, dan perkembangan taktik.