Klub Spanyol Barcelona berbelasungkawa atas meninggalnya Jorge Messi, ayah dari bintang legendarisnya Lionel Messi, yang wafat pada hari Sabtu ini di usia 68 tahun di kota Rosario, Argentina, setelah berjuang melawan penyakit.

Sumber-sumber di Argentina memastikan bahwa kematian tersebut terjadi pada dini hari, di salah satu klinik tempat ia menjalani perawatan.

Barcelona mengatakan dalam pernyataan yang dirilis melalui akun resminya: "Presiden klub Barcelona dan dewan direksi menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Jorge Messi, ayah dari pemain dan legenda Barcelona Lionel Messi, dan atas nama seluruh pendukung Barcelona menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Messi".

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Klub asal Catalunya itu menambahkan: "Barcelona berterima kasih kepada Jorge Messi atas dedikasinya terhadap klub kami, dan atas kepercayaannya kepada kami di awal perjalanan karier sepak bola putranya Leo, serta pada tahun-tahun yang menyaksikan kariernya mencapai puncak kegemilangan", sebelum menutup pernyataannya dengan kalimat: "Beristirahatlah dengan tenang".

Jorge Messi adalah salah satu sosok terpenting dalam perjalanan karier putranya, karena ia menangani urusan olahraga dan profesionalnya sejak tahun-tahun pertamanya, dan mendampinginya saat pindah dari Argentina ke Barcelona di usia dini, sebelum Lionel menjadi salah satu pemain terhebat dalam sejarah.

Klinik tempat ia menjalani perawatan mengumumkan bahwa kematian terjadi pada pukul dua dini hari, tanpa mengungkapkan rincian medis tambahan demi menghormati privasi keluarga.

Real Madrid juga telah merilis pernyataan untuk menyampaikan belasungkawa kepada mantan bintang Barcelona itu atas meninggalnya sang ayah.



