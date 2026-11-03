Barcelona memiliki rekor historis yang menjadi momok bagi klub-klub Inggris ketika berhadapan di kandang mereka pada kompetisi Eropa.

Menurut statistik situs resmi Liga Champions Eropa, Barca tidak terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir yang mereka mainkan melawan klub-klub tersebut, dengan raihan 10 kemenangan dan 5 hasil imbang.

Kekalahan terakhir tim Catalan di kandang sendiri melawan lawan dari Inggris terjadi pada musim 2006-2007, ketika mereka tumbang dari Liverpool dengan skor 2-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa. Sejak saat itu, tidak ada tim Inggris yang mampu mengulangi pencapaian tersebut, sehingga Aston Villa menghadapi tantangan sulit untuk memutus rangkaian ini.

Pertemuan Eropa antara Barcelona dan Aston Villa tidak hanya terbatas pada laga yang dinanti kali ini, karena kedua tim sebelumnya pernah bertemu empat kali dalam dua kesempatan dengan sistem kandang dan tandang.

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Keunggulan menjadi milik Barcelona pada perempat final Piala UEFA musim 1977-1978, setelah memastikan lolos dengan agregat 4-3, usai bermain imbang di kandang lawan dengan skor 2-2 dan menang di leg kedua dengan dua gol berbalas satu.

Namun, Aston Villa membalaskan dendamnya pada Piala Super Eropa tahun 1982, setelah mengungguli tim Catalan dengan agregat 3-1, meskipun kalah di leg pertama di kandang sendiri dengan satu gol tanpa balas, sebelum membalikkan keadaan dengan kemenangan besar tiga gol tanpa balas pada leg kedua.

Pada level statistik individu, Lamine Yamal mendekati pencapaian bersejarah secara sendirian di Liga Champions Eropa, setelah mencetak 13 gol di turnamen tersebut sebelum menginjak usia 20 tahun, menyamai rekor yang tercatat atas nama pemain Prancis Kylian Mbappe, dan hanya membutuhkan satu gol lagi untuk memimpin sendirian.

Di sisi lain, kunjungan ke stadion-stadion Spanyol bukanlah tugas yang mudah bagi Aston Villa, yang hanya meraih satu kemenangan dalam delapan pertandingan Eropa yang mereka mainkan di Spanyol, dengan tiga hasil imbang dan empat kekalahan.

Satu-satunya kemenangan tim Inggris itu diraih dengan skor 1-0 atas Celta Vigo, pada leg pertama babak kedua Piala UEFA musim 1998-1999, yang semakin menambah kesulitan tugas mereka melawan Barcelona.