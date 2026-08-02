Ketenangan penuh menyelimuti lorong-lorong klub Barcelona terkait masa depan penyerang asal Spanyol mereka, Ferran Torres, meski laporan-laporan berulang menyebut ketertarikan Paris Saint-Germain dari Prancis untuk memboyongnya. Sementara itu, manajemen olahraga klub Katalan menegaskan keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak sang pemain yang memasuki tahun terakhirnya, dengan menunda negosiasi hingga jendela transfer musim panas ditutup.

Surat kabar Katalan "Sport" menegaskan bahwa sikap Barcelona tidak mengalami perubahan apa pun, di mana klub bersikeras dengan niat mereka untuk memperpanjang kontrak sang pemain, tetapi negosiasi tidak akan dimulai sebelum September mendatang, setelah pemain internasional Spanyol itu kembali dari liburan musim panasnya dan bergabung dengan latihan bersama pelatih asal Jerman, Hansi Flick.

Meski ada kegaduhan media yang mencuat dalam beberapa pekan terakhir seputar dugaan kesepakatan awal antara Paris Saint-Germain dan sang pemain, sumber-sumber di dalam klub Katalan menegaskan bahwa kantor-kantor Camp Nou tidak menerima kontak resmi apa pun dari klub Paris tersebut, dan sang penyerang maupun agennya juga belum menunjukkan keinginan apa pun untuk meninggalkan tim hingga saat ini.

Barcelona mengikuti pendekatan yang sama seperti yang mereka terapkan sebelumnya dengan para pemain lain yang memasuki tahun terakhir kontrak mereka, seperti pemain Belanda Frenkie de Jong dan pemain Spanyol Eric Garcia, yang proses perpanjangan kontraknya tidak dipercepat, sebelum akhirnya penandatanganan final dilakukan pada Oktober dan Desember secara berurutan. Hal ini mencerminkan keyakinan manajemen olahraga akan tidak perlunya tergesa-gesa dalam berkas-berkas semacam ini.

Barcelona meyakini bahwa Ferran Torres merupakan elemen sentral dalam proyek olahraga tim, dan mereka berniat mengajukan tawaran perpanjangan yang sesuai dengan kebijakan gaji yang diterapkan di klub, serta selaras dengan penilaian teknis terhadap performa sang pemain. Manajemen menilai bahwa gajinya saat ini sepadan dengan pentingnya bagi tim, dan bahwa setiap kemungkinan kenaikan harus tetap berada dalam kemampuan finansial klub.

Kini keputusan berada di tangan sang pemain sendiri, karena Barcelona berharap dapat berbicara langsung dengannya saat ia kembali dari liburan untuk mengetahui niat sebenarnya, terutama karena seluruh informasi yang beredar seputar ketertarikan Paris Saint-Germain hanya bersumber dari laporan-laporan media, tanpa adanya komunikasi resmi apa pun antara kedua klub.

Apabila sang penyerang menunjukkan keinginan untuk pergi dalam pembicaraan yang dinantikan itu, maka situasinya akan berubah secara mendasar, dan Barcelona ketika itu akan mempertimbangkan kemungkinan untuk menegosiasikan kesepakatan transfer yang memuaskan semua pihak. Namun, jika hal itu tidak terjadi, maka klub Katalan akan melanjutkan perencanaan untuk musim baru dengan keberadaan Ferran Torres di dalam skuad mereka, dan akan berupaya memperpanjang kontraknya sesuai dengan visi finansial dan teknis mereka.