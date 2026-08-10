Seperti diketahui kantor berita AFP pada Senin dari klub Torres, Barcelona, juara Spanyol itu menolak tawaran senilai 40 juta euro dari pemenang Liga Champions Paris Saint-Germain untuk penyerang tersebut.

"Negosiasi antara Barça dan PSG masih berlanjut," demikian disebutkan menurut sumber dari klub Katalan tersebut. Torres sendiri, menurut sejumlah media Spanyol, sudah memberikan persetujuannya untuk pindah ke Paris. "Saya punya kontrak dengan Barcelona, tetapi di sepakbola Anda tidak pernah tahu," kata pemain berusia 26 tahun itu saat pramusim di Amerika Serikat.

Torres membawa Spanyol meraih gelar kedua di final Piala Dunia melawan Argentina pada pertengahan Juli lewat golnya di babak perpanjangan waktu. Ia bermain untuk Barcelona sejak transfer senilai 55 juta euro pada 2021 dan mencetak 40 gol dalam 94 laga kompetitif di dua musim terakhir. Di bawah pelatih Hansi Flick, Torres rutin dimainkan sebagai pelapis Robert Lewandowski.

Setelah kepindahan penyerang Polandia itu ke Chicago Fire dan kepergian pemain Inggris Marcus Rashford, yang kembali ke Manchester United setelah masa peminjaman, Barcelona kini membangun ulang lini serangnya. Transfer bintang penyerang Argentina Julian Alvarez (Atletico Madrid) sejauh ini belum terwujud, tetapi Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) dan Anthony Gordon (Newcastle United) sudah direkrut.