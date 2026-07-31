Klub Spanyol Barcelona mengumumkan pada Jumat malam kepindahan penyerang muda asal Italia, Giulia Dragoni (19), ke Chelsea, dalam sebuah transfer yang telah diprediksi sejak beberapa hari lalu, sehingga benteng Catalan itu kehilangan salah satu talenta menjanjikannya ke Liga Primer Inggris.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" telah mengungkap kabar tersebut pada Selasa lalu, sebelum surat kabar Inggris "The Athletic" kemudian menegaskan bahwa Chelsea merupakan tujuan akhir sang pemain, hingga tercapai kesepakatan final antara kedua klub yang membuka jalan bagi pengumuman resmi.

Rincian nilai transfer

Pengumuman resmi tidak menyebutkan nilai biaya transfer, namun surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa transfer ini dilakukan dengan nilai lebih dari 500 ribu euro, dan tidak akan melebihi 600 ribu euro dari sisi biaya tetap, dengan adanya sejumlah klausul variabel yang dapat menaikkan angka tersebut di masa depan berdasarkan penampilan dan pencapaian sang pemain bersama klub London itu.

Penyerang Italia tersebut menandatangani kontrak jangka panjang dengan Chelsea yang berdurasi 4 musim hingga musim panas 2030, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan hingga tahun 2031, sebagai isyarat jelas atas kepercayaan klub Inggris itu terhadap kemampuan sang pemain muda serta potensinya di masa depan.