Barcelona mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa dua pemain legendaris tersebut kembali bersatu

Klub Barcelona asal Spanyol secara resmi mengumumkan pada hari Senin ini penunjukan Benjamin Kogel asal Jerman sebagai pelatih kebugaran dalam jajaran staf teknis yang dipimpin oleh manajer teknis Hansi Flick.

Klub asal Katalonia itu mengatakan melalui saluran resminya bahwa Kogel, 46 tahun, “memiliki pengalaman luas di sepak bola Eropa dan tim nasional,” sambil merujuk pada kariernya bersama klub-klub seperti Werder Bremen, Köln, PSV Eindhoven, dan Benfica.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa pelatih yang lahir di Troisdorf, negara bagian North Rhine-Westphalia, ini “telah menghabiskan hampir satu dekade sebagai bagian dari staf teknis Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), di mana ia bekerja berdampingan dengan Flick dan turut berkontribusi dalam meraih gelar Piala Dunia 2014”.

Periode antara 2010 dan 2017 bersama tim nasional Jerman dianggap sebagai babak terpenting dalam karier Kogel, saat ia bekerja bersama Flick ketika yang terakhir masih menjadi asisten Joachim Löw sebelum memimpin tim nasional meraih gelar juara dunia di Brasil.

Kogel juga pernah bertanggung jawab atas pemantauan kondisi fisik di Red Bull Salzburg, Austria, sebelum berpindah ke liga-liga Belanda, Portugal, dan Jerman, hingga akhirnya tiba di “Camp Nou” dengan riwayat karier yang kaya dan diakui keahliannya.