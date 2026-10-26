Barcelona gagal memanfaatkan keunggulan yang diprediksi di lini tengah saat menghadapi Real Madrid dalam duel El Clasico, meski menguasai bola dan unggul dalam jumlah umpan. Pasalnya, statistik mengungkap kesalahan-kesalahan yang berpengaruh dalam penampilan para pemain tengah, pada laga yang berakhir dengan kemenangan tim Kerajaan dengan skor 2-1 di Stadion Camp Nou.

Menurut statistik yang dipublikasikan Fermin Suarez melalui program "Què t'hi jugues", Rodri Hernandez dan Pedri Gonzalez masing-masing melakukan 13 kesalahan umpan, sebuah indikasi atas kesulitan yang dihadapi kedua pemain sepanjang pertandingan.

Pedri lebih menderita pada babak pertama, setelah melakukan kesalahan pada 11 umpan, berbanding 7 kesalahan untuk Rodri. Namun, pemain Barcelona itu membaik setelah jeda, dan memberikan umpan kunci yang berkontribusi pada gol penyama sementara yang dicetak Raphinha, sebelum Real Madrid akhirnya memastikan kemenangan.

Data dari jaringan "Opta" menunjukkan keunggulan Barcelona dalam penguasaan bola dengan persentase 62,2%, berbanding 37,8% untuk Real Madrid. Tim Catalan juga melepaskan 640 umpan, berbanding 380 untuk tim Kerajaan.

Barcelona melepaskan 18 tembakan, termasuk 6 tembakan ke arah gawang, sementara Real Madrid melepaskan 10 tembakan, 5 di antaranya mengenai tiang dan mistar gawang.

Meski memiliki keunggulan angka ini, Real Madrid mencetak dua gol berbanding satu gol untuk Barcelona, dan juga unggul dalam gol yang diharapkan (expected goals) dengan angka 1,95 berbanding 1,19, yang mencerminkan bahaya peluang serangannya.

Pada tataran individu, Rodri memuncaki daftar pemain dengan umpan sukses terbanyak dengan 84 umpan, diikuti Pedri dengan 78 umpan, sementara Aurelien Tchouameni, pemain Real Madrid, menyelesaikan 44 umpan.

Rodri juga unggul dalam jumlah sentuhan dengan 105 sentuhan, berbanding 96 sentuhan untuk Pedri.

Adapun dalam merebut bola, Tchouameni mencatatkan 11 kali rebutan, unggul atas rekannya Arda Guler, yang merebut 7 bola.

Angka-angka ini menegaskan bahwa keunggulan dalam penguasaan bola dan umpan tidak selalu berarti kendali nyata atas jalannya pertandingan, setelah Real Madrid berhasil memanfaatkan peluangnya dengan lebih baik dan keluar dengan kemenangan berharga dari El Clasico.